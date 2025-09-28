Caso Amanda Wanessa: veja a cronologia e entenda a disputa em torno da cantora gospel

A Justiça de Pernambuco decidiu transferir a curatela da cantora gospel Amanda Wanessa de seu marido, Dobson dos Santos, para sua irmã, Danyele Mendes. A decisão foi publicada na terça-feira, 23, e confirmada pelo Estadão.

Amanda, em coma vigil desde um acidente de carro em 2021, necessita de cuidados permanentes. No último dia 26, a advogada Leilane Andrade, que representa a família da artista, informou que ela foi levada para a casa dos pais, que providenciaram equipamentos e roupas de cama novas para recebê-la.

O Estadão buscou contato com a defesa de Dobson, mas não obteve retorno.

O acidente em 2021

Amanda Wanessa sofreu um grave acidente de carro no dia 4 de janeiro de 2021, na rodovia PE-60, em Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O veículo colidiu com dois caminhões e ficou completamente destruído. Além da cantora, estavam no carro a filha, então com seis anos, o pai dela e uma amiga da família, que escaparam sem ferimentos graves.

Após o acidente, Amanda permaneceu 642 dias internada no Hospital Português, no Recife. Em junho de 2021, a perícia concluiu que ela dirigia a 130 km/h no momento da colisão, mas o inquérito não apontou culpados. Em outubro de 2022, ela recebeu alta hospitalar e seguiu para uma clínica de reabilitação. No ano seguinte, passou a ser tratada em casa.

Em julho de 2025, o marido informou que Amanda estava em coma vigil, condição em que há abertura dos olhos e respiração espontânea, mas sem consciência do ambiente. Ele também declarou que as sequelas do acidente são irreversíveis.

Disputa familiar e acusações contra o marido

Dobson dos Santos, casado com Amanda há mais de dez anos, já esteve no centro de episódios de conflito com os pais e a irmã da artista.

Em julho de 2025, ele foi filmado agredindo o sogro em uma enfermaria do Hospital Português, no Recife. A mãe e a irmã da cantora possuem medida protetiva contra ele.

A família afirma ainda que, em 2023, o marido impedia a visita de parentes à casa onde viviam. Dobson negou e disse apenas não querer "ninguém morando" no apartamento do casal.

Em dezembro do mesmo ano, uma decisão judicial determinou que ele garantisse as visitas ao menos quatro vezes por semana. No primeiro dia após a sentença, familiares relataram ter ficado sete horas em frente ao condomínio sem conseguir entrar.

Em 31 de julho de 2025, Amanda voltou a ser internada no Hospital Português por complicações não divulgadas. Na ocasião, Dobson foi novamente acusado de tentar restringir o acesso da família dela à unidade de saúde. O pai registrou boletim de ocorrência contra o genro na Delegacia do Idoso.

Dobson negou as agressões e afirmou que o vídeo em que aparece chutando o sogro foi "manipulado" e "descontextualizado".

Transferência da curatela

A medida judicial que passou a curatela para Danyele Mendes foi tomada no âmbito do processo aberto em 2023. Agora, caberá à irmã administrar tanto os cuidados de saúde quanto os bens da cantora.

Até então, Amanda vivia com o marido e a filha em um condomínio no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife. Dobson ainda pode recorrer.