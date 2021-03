Três meses após acidente, veja o quadro atual da cantora gospel Amanda Wanessa

Há pouco mais de três meses do grave acidente de carro na Zona da Mata Sul de Pernambuco, a cantora gospel Amanda Wanessa permanece internada no Real Hospital Português, em Recife (PE).

Ao portal R7, o marido e empresário de Amanda, Dobson Santos, atualizou o estado de saúde da cantora. “Amanda está evoluindo no quadro neurológico, apesar da ansiedade da família, os médicos falam que a recuperação realmente é lenta", disse.

Quanto a possibilidade de sequelas nas atividades motoras da cantora, Dobson foi mais cauteloso. "De acordo com os médicos, essas respostas não têm como serem respondidas, eles não arriscam dar um prognóstico antecipado. Eles já presenciaram centenas de casos graves serem revertidos", contou.

O acidente com Amanda ocorreu no dia 4 de janeiro. O veículo que ela estava colidiu contra dois caminhões, um deles vinha na contramão. Amanda foi submetida a uma cirurgia de emergência na cabeça, no braço e na perna.

Juciara Pimentel, amiga de Amanda, que também estava no carro na hora do acidente, recebeu alta após passar por uma minuciosa cirurgia no punho e nos dedos. Quem também já está em casa se recuperando é a filha e o pai da cantora. Ambos estavam no veículo de Amanda.