Cantora gospel Amanda Wanessa sofre acidente grave e é internada em hospital no Recife

A cantora gospel Amanda Wanessa sofreu um acidente grave de trânsito na rodovia PE-60, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, na tarde desta segunda-feira (4), e foi internada no Hospital Português, no Recife.

A gravadora MK Music, que tem contrato com a artista, publicou a notícia nas redes sociais, com um pedido de oração pela cantora.

Segundo o cantor Ricardo Machado, amigo de Amanda, ela está no Real Hospital Português, em Recife. O automóvel no qual Amanda estava se envolveu em uma batida com um caminhão. O acidente aconteceu próximo à cidade de Rio Formoso.

Amanda Wanessa, que conduzia o carro, estava desacordada quando foi retirada das ferragens do veículo. Odilon, pai de Amanda, e a filha da cantora, Mel, estavam no automóvel. Mel quebrou o braço, e Odilon teve escoriações leves, mas já passam bem. Mel, inclusive, está em casa com o pai, Dobson Santos. Já Amanda sofreu fraturas múltiplas.

Nas redes sociais, a cantora Cláudia Canção e outros amigos de Amanda pedem oração por ela.