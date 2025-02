Casimiro é condenado a indenizar ex-participante de reality show; entenda o motivo

O youtuber Casimiro Miguel foi condenado a pagar R$ 15 mil por danos morais a um ex-participante do reality show Supernanny, após comentários considerados ofensivos durante uma transmissão ao vivo.

“Pô irmão, isso não é falta de juízo não. Pô, aqui no Rio de Janeiro isso tem outro nome, eu não sei como é nas área dos caras ai! É crime! Cadeia, cadeia no vagabundo! Que porra é essa? Como é que ele fala essa porra no programa?”, disse Casimiro na live.

A decisão foi da 6ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, que aumentou o valor da indenização em relação à sentença de primeira instância. Inicialmente, Casimiro havia sido condenado a pagar R$ 10 mil, mas o autor da ação recorreu, solicitando um valor superior a R$ 50 mil. Com isso, a Justiça decidiu elevar a indenização para R$ 15 mil.

O caso ocorreu quando Casimiro reagiu a um episódio do programa e fez declarações sobre um dos participantes. Na decisão, a Justiça considerou que suas falas extrapolaram os limites da liberdade de expressão, configurando dano moral.