Casimiro é condenado por chamar de 'vagabundo' homem que engravidou adolescente

O streamer Casimiro foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), nesta quarta-feira (12), por danos morais ao mecânico Denilson Martins Jales, o qual o proferiu comentários a respeito dele ter engravidado em uma adolescente. Com a decisão judicial, o apresentador terá que fazer o pagamento de R$ 10 mil reais para Denilson.

O caso foi aberto após o apresentador e youtuber pedir que Denilson fosse preso. O motivo? O mecânico revelou, no programa Supernanny, que teve um filho aos 22 anos enquanto a companheira tinha 15.

Durante uma transmissão ao vivo, realizada em 2021, Casimiro também chamou o mecâncico de vagabundo:

“É crime, cadeia, cadeia no vagabundo. Não é de juízo que faltou não. É cadeia que faltou para você. Xilindró vagabundo”, disse Casimiro.

Ao entrar com processo contra o streamer, mecânico afirmou que nunca foi acusado de cometer um crime. O advogado Marco Luna, que representa Denilson, alegou que “Casimiro utiliza de sua popularidade para lucrar, injuriar e ofender o autor publicamente”. As informações são do portal Metrópoles.

DEFESA

Durante o processo, Casimiro se defendeu dizendo que a natureza do seu canal é baseada no humor. Além disso, o youtuber afirmou que nunca acusou o mecânico de crimes de estupro ou de pedofilia, e que tais interpretações partiram do mecânico, que tirou de contexto os comentários feitos.

Casimiro ainda disse os comentários se referiam ao fato da mulher ser “nova demais para entender o que seria criar um filho”. Por fim, o apresentador afirmou que as críticas e sátiras feitas são uma parte do exercício da liberdade de expressão e opinião.

No entanto, o juiz Ricardo Tseng Kuei Hsu decidiu que Casimiro cometeu abuso ao chamar o mecânico de “vagabundo, um merda e paspalhão” (sic). A Justiça deu 10 dias para o streamer entrar com recurso.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)