Casamento de Amado Batista tem briga entre convidadas por buquê de flores

O casamento do cantor Amado Batista, de 74 anos, com a miss Calita Franciele, realizado no último sábado (15), virou polêmica após um vídeo viralizar nas redes sociais, o qual mostra duas convidadas brigando pelo buquê de flores da noiva.

Tudo começou no momento em que a noiva fez o tradicional momento de jogar o buquê de flores para o alto. Várias convidadas se posicionaram para pegar o ramalhete, que acabou caindo nas mãos de duas mulheres.

Foi aí que começou a confusão, já que nenhuma das duas convidadas quis largar o buquê. Se iniciou uma espécie de cabo de guerra entre as mulheres, na qual cada uma puxava para um lado.

As duas fizeram tanta força, que uma delas quase caiu ao chão quando o buquê foi puxado. No fim, uma das mulheres acabou tomando as flores para si, mas sob protesto de outras mulheres, que ainda tentaram pegar parte do ramalhete.

Nas redes sociais, muitos internautas criticaram a postura das convidadas, destacando o mau comportamento e a atitude egoísta em um momento que deveria ser de celebração pelo casamento de Amado e Calita