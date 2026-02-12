'Casa do Patrão': Evaristo Costa vai apresentar o novo reality da Record

Evaristo Costa será apresentador do novo reality da Record, Casa do Patrão. Originalmente, a informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, e confirmada pela assessoria de imprensa do jornalista.

Em comunicado enviado ao Estadão, a equipe de Costa escreveu: "Entre 2019 e 2021, o jornalista trabalhou na CNN Brasil, antes de sua demissão polêmica. Costa ainda foi âncora do Jornal Hoje, da TV Globo, e em 2017 deixou seu posto, quando seu mudou para a Inglaterra."

A nova aposta da Disney + em colaboração com a Record é comandado por Boninho. O programa, com previsão de estreia para abril de 2026, trará apenas anônimos e contará com câmeras ininterruptas.

O diretor do programa ainda ressaltou que a ideia de A Casa do Patrão é colocar os participantes em uma disputa a partir do uso de dinheiro. Apesar de o valor do prêmio não ter sido divulgado, Boninho explicou que os jogadores terão de atuar com um valor real, que pode aumentar ou diminuir ao longo da disputa.