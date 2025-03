Casa das Artes abre programação especial para celebrar Dia Mundial do Teatro e Dia Nacional do Circo

A Fundação Cultural do Pará (FCP) abre uma programação especial para celebrar Dia Mundial do Teatro e Dia Nacional do Circo, comemorados em 27 de março. A instituição promoverá uma série de atividades na Sala de Dança Augusto Rodrigues, na Casa das Artes, em Belém, entre os dias 26 de março e 11 de abril, incluindo oficinas, ciclos de debates e leituras dramáticas. A iniciativa visa fortalecer a relevância das artes cênicas e incentivar a formação de plateia na capital, reunindo artistas, grupos e o público apaixonado pelo tema.

VEJA MAIS

Programação detalhada

26 de março

Atividade: Minilab – Corpo de Rua: Vivência de malabares com swing poi

Ministrante: artista urbana Wanessa Barros, autodidata e especialista em manipulação de fogo

Dia: 26 de março (quarta-feira) às 18h

Vagas: 30

Inscrições: até 26 de março no link

27 de março

Atividade: Minilab – Jogos de Palhaçaria: Guia Teórico Prático de Ensino e Aprendizagem por Meio do Riso

Ministrante: ator e professor Ruber Sarmento

Dia: 27 de março (quinta-feira) às 18h

Vagas: 30

Inscrições: até 27 de março no link

28 de março

Atividade: Ciclo de Desmontagem – (Des)Montagem Drag

Ministrante: Adriano Furtado, conhecido artisticamente como Xirleytão, sua drag queen.

Dia: 28 de março (sexta-feira) às 19h

29 de março

Atividade: projeto Leitura Dramática/Dramatizada e A Comédia da Esposa Calada que Falava Mais que Papagaio na Chuva

Ministrante: grupo Palhaços Trovadores

Dia: 29 de março (sábado) a partir das 19h

11 de abril

A programação encerra com uma atividade de Saulo Sisnando, dramaturgo e diretor teatral cearense radicado no Pará.

Atividade: projeto Leitura Dramática/Dramatizada apresenta Nos dramas de DESERTOS, os ‘não lugares’ do amor

Dia: 11 de abril, quinta-feira, a partir das 19h

Segundo Danilo Bracchi, coordenador de artes cênicas e musicais da Casa das Artes, a importância da celebração do Dia Mundial do Teatro e do Dia Nacional do Circo pela FCP é importante, pois é um ato de reconhecimento histórico e social dessas linguagens artísticas.

“O teatro e o circo são expressões que transcendem o entretenimento, sendo também ferramentas de reflexão, transformação social e conexão humana. Celebrando essas linguagens, a FCP e a Casa das Artes não apenas valorizam a produção local, mas também criam espaços de formação, experimentação e diálogo, essenciais para o fortalecimento das cênicas no Pará", afirma Bracchi.