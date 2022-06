Casa da Cultura de Canaã abre novas vagas para cursos gratuitos de música

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás abriu novas vagas para a Escola de Música. Não é necessário inscrição prévia, basta ir à instituição para fazer o teste de aptidão. Um dos pré-requisitos, é ser morador do município e ter a idade exigida para a modalidade escolhida. Os candidatos aprovados que fizerem a matrícula iniciarão as aulas no segundo semestre.

Os cursos são gratuitos.

Os testes acontecerão entre os dias 27 e 30 de junho, sempre das 10h às 12h e das 16h às 18h, na Casa da Cultura (Rua das Esmeraldas, número 141, no bairro Jardim das Palmeiras). As avaliações obedecerão à ordem de chegada e terão como critérios afinação, coordenação motora, percepção musical e ritmo. Não será exigida experiência com o instrumento.

Após essa etapa, a Casa da Cultura entrará em contato com os candidatos aprovados para informar sobre o período de matrículas, documentos necessários e o início dos cursos.

Quem tiver dúvidas sobre o teste de aptidão, pode ligar para o número (94) 99249-1549.

Idades exigidas e datas dos testes

- Canto e flauta

Idade: 07 a 11 anos

Teste de aptidão: 27 de junho

- Violão

Idade: 10 a 17 anos

Teste de aptidão: 28 de junho

- Canto coral

Idade: 12 a 19 anos

Teste de aptidão: 29 de junho

- Flauta doce

Idade: 12 a 19 anos

Teste de aptidão: 30 de junho