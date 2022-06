IV Festa Literária Internacional do Xingu inicia na quarta-feira, 15

A cidade de Altamira se prepara para receber a “IV Festa Literária Internacional do Xingu (Flix): Outras marges”, com expectativa de atrair 26 mil pessoas de 11 municípios da região da Transxingu (Transamazônica e Xingu) e também de outras regiões de dentro e fora do Pará, nos quatro dias de evento (15, 16, 17 e 18). A Tribo de Jah fará o show comemorativo dos 35 anos de carreira, na abertura da Flix, na Casa de Memória Transxingu, às 20h30.

A Flix reúne quatro feiras: a do livro, que terá 24 estandes de editoras, a feira do artesanato, a feira de artefatos indígenas e a feira da agricultura familiar, além de uma praça de alimentação, que somam mais 24 estandes. A programação vai se dividir em diferentes espaços, principalmente na Casa da Memória e o campus da Universidade Federal do Pará (UFPA) em Altamira. Haverá shows, palestras, mesas-redondas, oficinas, workshops, contação de histórias e ambientes lúdicos com brinquedoteca e estímulo à leitura, além da participação de convidados.

O tema do evento este ano é a “Literatura Infantil e Juvenil: Desconstruindo preconceitos e abrindo novos caminhos”. A professora da UFPA em Altamira, Maria Ivonete da Silva, a “Netinha”, que é coordenadora e idealizadora da Flix, explica que o tema busca estimular os autores a abordarem temas de inclusão e acessibilidade em suas obras a fim de “trabalhar uma cultura de educação mais inclusiva”.

A escritora homenageada da edição é Eliane Debus, especializada em livros infanto-juvenis afro-brasileiros. Ela é professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mestre em Literatura Brasileira e Doutora em Letras. Entre os livros publicados por ela, está “Festaria de Brincança: a leitura literária na educação infantil”, que recebeu o selo de “altamente recomendável” da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Ela participará de algumas mesas, com destaque à que será homenageada, na quinta-feira, dia 16, às 8h30 da manhã.

Convidados famosos e internacionais

Mais do que cantar, os músicos da Tribo de Jah vão contar a história de sucesso musical que desafia limitações e supera preconceitos. “Escolhemos a Tribo de Jah porque a maioria da banda é deficiente visual. Além do show, eles também darão uma palestra sobre a superação e inclusão através da arte”, conta Netinha. A palestra deles será no segundo dia da Flix, às 9h30 da manhã.

Entre os convidados internacionais está a violinista e escritora portuguesa Lisa Isabel (Noa), autora de livros infanto-juvenis, que fará um show na segunda noite da Flix, às 20h, acompanhada da banda local “Gra e os Bacanas”. Na sexta, 17, às 8h30, ela participará, junto com a autora paraense Eliana Barriga, da mesa “Literatura e música infantil da Amazônia e outras margens: Do ensino poético à prática dentro da sala de aula”.

Outro escritor infanto-juvenil convidado é Pedro Pereira, de Moçambique. Ele participará de uma mesa e de uma conferência na sexta, 17, ao lado de Eliane Debus e de representantes da Faculdade de Letras Dalcídio Jurandir. A mesa iniciará às 14h30 e a conferência “Literatura para a infância- diálogos entre Brasil e Moçambique”, às 16h30.

Prêmio e Balsa Flix

Outra novidade desta edição é o prêmio André Costa Nunes, cujo título homenageia o falecido escritor paraense. Serão premiados os três primeiros colocados de cinco modalidades artísticas que desenvolvem obras de literatura somada a outras expressões artísticas, no caso, música, dança, teatro, audiovisual e poesia e prosa. “A primeira fase da seletiva foi online e os mais votados irão se apresentar na Flix. Um júri vai selecionar os três primeiros colocados”, explica Netinha.

Os primeiros colocados de cada categorias receberão prêmios de R$ 2 mil; os segundos colocados de R$ 1 mil; e os terceiros, de R$ 500 cada um.

Outro ponto alto da programação é a “Balsa Cultural Flix”, uma embarcação que, nos dias 16 e 17, vai partir das margens do Xingu e percorrer o entorno da ilha do Arapujá (também chamada de ilha Capacete, em Altamira). A bordo, o público vai conferir espetáculos de dança folclórica e declamação de poesias.

Início

A primeira edição da Flix ocorreu em 2017, trazendo visibilidade à produção artístico-literária da Transamazônica e do Xingu. As edições seguintes ocorreram em 2019 e em novembro de 2021.