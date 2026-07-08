Cartunista J. Bosco faz sessão de caricaturas ao vivo em Belém

Neste domingo, 12 de julho, o público que visitar a exposição Futebol – Exposição Nacional de Humor do Banco da Amazônia, no Centro Cultural Banco da Amazônia, em Belém, poderá participar de uma sessão de caricaturas ao vivo com o cartunista J. Bosco. A atividade ocorre das 10h às 14h. Quem adquirir o livro "J.Bosco Caricaturas" terá direito a um desenho original, produzido e assinado pelo próprio artista.

A iniciativa integra a programação da mostra e oferece aos visitantes a oportunidade de acompanhar o processo criativo das caricaturas em tempo real. Além de levar para casa o livro, os participantes poderão observar a produção do desenho durante a visita ao centro cultural.

J. Bosco e a caricatura ao vivo

Apesar de a caricatura ser tradicionalmente conhecida por realçar características físicas, J. Bosco revela que adota uma metodologia distinta para pessoas que não são figuras públicas. "A caricatura sempre parte de algum traço físico da pessoa", explica. "Mas, quando faço caricaturas ao vivo, evito exagerar nessas distorções para não criar um clima deselegante com quem não é uma figura pública, como políticos, jogadores de futebol ou atores de cinema."

Carreira e obras de J. Bosco

Jornalista, cartunista, chargista, ilustrador e caricaturista, J. Bosco possui mais de quatro décadas de atuação no humor gráfico. Seus trabalhos são regularmente publicados na imprensa paraense, e ele acumula participações em salões nacionais e internacionais de humor ao longo de sua trajetória profissional.

O livro "J.Bosco Caricaturas" é uma compilação de 75 retratos de ícones da música, literatura e cinema. Entre as personalidades caricaturadas estão Ariano Suassuna, Alfred Hitchcock, Pedro Almodóvar, Zé Ramalho, Quentin Tarantino, Chet Baker e Lupicínio Rodrigues. O artista é também autor de outros seis títulos, incluindo "Planeta em Risco – Cartuns Ecológicos", que aborda temas como mudanças climáticas e meio ambiente.

Caricatura manual x Inteligência Artificial

Ao comentar sobre a sessão, J. Bosco enfatiza a distinção entre uma obra manual e as imagens geradas por inteligência artificial (IA). "Uma caricatura original não tem preço. Ela é única", afirma o artista. "Na inteligência artificial é tudo frio e não existe a assinatura do autor, que é o que dá valor artístico ao trabalho."

Iniciativa para atrair visitantes

De acordo com o cartunista, a curadoria da exposição propôs a sessão para enriquecer a programação oferecida aos visitantes. "Essa ação de fazer caricaturas ao vivo é praticamente inédita em Belém", ressalta J. Bosco. "É muito importante para uma exposição de humor gráfico como esta. A ideia da curadoria foi atrair pessoas interessadas em conhecer esse trabalho e serem caricaturadas com o meu traço. Vamos repetir a experiência em agosto, durante o lançamento da segunda edição do livro."

Sobre a exposição 'Futebol – Exposição Nacional de Humor'

A exposição Futebol – Exposição Nacional de Humor do Banco da Amazônia, idealizada por J. Bosco e pelo artista e produtor cultural Leonardo Dressant, pode ser visitada até 13 de setembro. A mostra reúne um total de 69 obras, produzidas por 23 artistas de diversas regiões do Brasil, que apresentam cartuns, charges, caricaturas e desenhos tendo o futebol como tema central.

Serviço

Evento: Sessão de caricaturas ao vivo com J. Bosco

Sessão de caricaturas ao vivo com Quando: Domingo, 12 de julho, das 10h às 14h

Domingo, 12 de julho, das 10h às 14h Onde: Centro Cultural Banco da Amazônia (Avenida Presidente Vargas, 800, bairro da Campina, Belém)

Centro Cultural Banco da Amazônia (Avenida Presidente Vargas, 800, bairro da Campina, Belém) Como participar: Ao adquirir o livro "J.Bosco Caricaturas", o visitante receberá uma caricatura produzida ao vivo pelo artista.

Ao adquirir o livro "J.Bosco Caricaturas", o visitante receberá uma caricatura produzida ao vivo pelo artista. Entrada: Gratuita