Carnaval do Rio de Janeiro: qual o samba-enredo da Unidos de Vila Isabel em 2024?

Em mais uma edição do carnaval do Rio de Janeiro, em 2024, as 12 escolas de samba do Grupo Especial levarão para a Marquês de Sapucaí um novo samba-enredo, que dita a estética das fantasias, músicas e estruturas apresentadas no sambódromo carioca

Neste ano, as escolas se apresentarão dias 11 e 12 de fevereiro, domingo e segunda-feira, respectivamente. A Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, conhecida por Unidos de Vila Isabel, ou simplesmente Vila Isabel, é uma das escolas que se disputarão o título do carnaval carioca. Abaixo, confira o samba-enredo da Unidos de Vila Isabel, que será contado no sambódromo do Rio de Janeiro:

Qual o samba-enredo da Unidos de Vila Isabel no Carnaval 2024?

Escrito pelo carnavalesco Paulo Barros, o samba-enredo da Vila Isabel visita o passado com uma reedição do enredo "Gbala, viagem ao templo da criação", pensado em 1993 pelo carnavalesco Oswaldo Jardim, que morreu aos 43 anos, em 2003. O samba de Martinho da Vila dará vida à narrativa criada na época, utilizando a cultura Yorubá como base para a criação.

"Então foram abertos os caminhos / E a inocência entrou no Templo da Criação / Lá os guias protetores do planeta / Colocaram o futuro em suas mãos", canta a Vila no enredo que reflete sobre os males da humanidade e a possibilidade de salvação através das crianças.

