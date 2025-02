Carlos Alberto de Nóbrega é internado às pressas e gravação de 'A Praça é Nossa' é cancelada

O humorista, ator e diretor Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, foi internado em um hospital de São Paulo em razão de uma virose. Renata de Nóbrega, esposa do apresentador, publicizou a informação no Instagram, na noite desta terça-feira, 25, com a foto do artista em uma cama de hospital.

VEJA MAIS

Devido à internação, o SBT cancelou as gravações do programa “A Praça É Nossa” agendadas para esta semana. A assessoria da emissora informou que as gravações serão retomadas na próxima semana, com duas edições do programa.

Carlos Alberto de Nóbrega já havia sido internado no Hospital Sírio Libanês em dezembro de 2023, após sofrer um acidente doméstico. Segundo o colunista Flavio Ricco, do portal LeoDias, Carlos Alberto está na unidade de terapia semi-intensiva, recebendo todos os cuidados médicos necessários. A expectativa é que ele receba alta na sexta-feira (28).