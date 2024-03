Carlos Alberto de Nóbrega faz previsão assustadora sobre saúde: 'Vivo mais dois ou três anos'

Aos 88 anos, Carlos Alberto de Nóbrega, comandante titular do programa de humor "A Praça é Nossa", afirmou nesta segunda-feira (11), que não tem medo de morrer ou de ser diagnosticado com alguma doença. A grande preocupação do artista é sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

"É muito pior do que queda. Se tiver alguma outra doença, como a medicina está adiantando, vivo mais dois ou três anos. Mas derrame, se a boca entornar, acabou a graça", comentou Carlos Alberto em entrevista ao Chega Mais, do SBT.

No programa, o apresentador comentou sobre a queda que sofreu em 2023. Devido ao acidente, Carlos Alberto precisou passar por cirurgias na cabeça. Conforme relatou, após ter levado o tombo, uma das suas primeiras preocupações foi se teria perdido os dentes. "Meu filho dentista estava na Europa. Aí pensei: 'se os dentes estão em ordem, vou gravar quarta-feira", completou.

Carlos Aberto chegou a ser levado para o hospital para realizar exames. "Descobriram que havia um sangramento em sua cabeça, entre o crânio e a meninge. A doutora falou: 'Tá com dois sangramentos. Aí realmente eu fiquei assustado", declarou.