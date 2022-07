Carlinhos Brown interrompe show após manifestação política; vídeo

Carlinhos Brown se tornou um dos assuntos mais comentados na internet, no último sábado (9), após “barrar” uma manifestação da plateia contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), durante um show. A assessoria do artista afirmou que as imagens são antigas - filmadas no final do ano passado -, mas somente agora foram recuperadas.

No vídeo, é possível ouvir o público presente começar a pedir “fora, Bolsonaro”, mas Brown interrompe o coro e pede para que não sejam feitas manifestações políticas durante a sua apresentação.

Assista ao vídeo:

O cantor baiano reagiu: “Desculpa, mas eu sou o Brasil que deu certo. Não me meto nisso. Não quero saber”. Em seguida, Brown pede que todos façam sua parte para a “construção do país” e também pede "mudanças sem política”.

Internautas começaram a cobrar um posicionamento político de Brown. Ainda na tarde de sábado (9), a assessoria reforçou que o cantor é “politicamente de esquerda”.