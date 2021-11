Carlinhos Brown fala sobre vaias que recebeu no Rock in Rio em 2001

No Rock in Rio de 2001, Carlinhos foi escalado para abrir as apresentações do dia, uma delas era a Guns N' Roses. Enquanto Brown gritava "nada me atinge", o público vaiava e jogavam garrafas no palco. Depois de 20 anos, o músico, hoje com 58 anos, entende que aquele ataque foi um ato preconceituoso.

“Precisamos de tempo para observar o que são as coisas. E o cancelamento talvez seja a síntese [daquele episódio]. E dentro do cancelamento tem tudo. Tem racismo, preconceito contra o gênero, contra a música”, declarou Brown, em entrevista a Jairo Malta, na Folha de S.Paulo.

O baiano afirma que era um artista muito mais frágil que atualmente e possuía grandes expectativas. " Eu já estava com música estourada, já tinha criado, com meus amigos, o axé music. Mas eu era frágil com inocências antropofagistas. Me vestia como índio, eu não queria me vestir como o cara do rock’n’roll”, relembra ele.

A edição de 2001 do festival teve como um dos pontos marcantes a crítica de músicos brasileiros que lutavam por cachês maiores e horários mais nobres, reservados somente aos estrangeiros. Devido a esse motivo, seis bandas brasileiras boicotaram o festival: Skank, O Rappa, Raimundos, Cidade Negra, Jota Quest e Charlie Brown Jr.

Segundo o artista, a sua escalação no mesmo dia das bandas de rock pesado foi uma provocação do empresário e dono do evento, Roberto Medina.