Carla Diaz reclama de posição das câmeras e ‘Big Boss’ reage: ‘Você não pede nada’

Carla Diaz foi a mais votada pelo público para sair no paredão falso do ‘BBB 21’. Ela ganhou a oportunidade de passar uns dias recebendo mordomias da produção e podendo dar uma ‘espiadinha’ nos brothers diretamente de um quarto secreto.

Três dos seis cards já foram usados pela sister para assistir o que está acontecendo dentro da casa. Mas, essa Diaz não parece estar satisfeita com as câmeras escolhidas pelos produtos do reality, pois na tarde desta quarta-feira (10), ela fez reclamações do pay-per-view pessoal e levou esporro do ‘Big Boss’.

"Gente, de novo, Camilla vai até dormir aí, já conheço ela", reclamou.

“Vocês estão fazendo eu perder meus créditos! Eu sou rebelde, hein, produção. Vocês estão de sacanagem”, complementou.

Logo em seguida, a produção do programa mandou um recado para Carla: "Atenção: a senhora não pede nada. Siga sua vida".

A sister riu e disse: "Está bom, desculpa".