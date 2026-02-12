Cardi B inclui funk em nova turnê e manda mensagem política anti-ICE: 'Não vão levar meus fãs'

A rapper Cardi B virou assunto na noite dessa quarta-feira, 11, durante o primeiro show de sua turnê Little Miss Drama Tour. A apresentação, que ocorreu na Acrisure Arena, na Califórnia, contou com protestos contra a Agência de Imigração e Alfândega (ICE), órgão responsável pela deportação de imigrantes dos EUA.

"Se o ICE entrar aqui, vamos partir para cima deles!", afirmou a cantora entre uma música e outra. "Eu tenho 'spray de pimenta' lá atrás. Eles não vão levar meus fãs, p****", gritou a rapper, para delírio da plateia.

Apesar de ter nascido em Nova York, a artista tem ascendência dominicana e costuma celebrar a cultura latina em suas apresentações. Durante o show, Cardi B e seus dançarinos levantaram bandeiras de países latino-americanos, incluindo a do Brasil.

O movimento lembrou o Show do Intervalo do Super Bowl realizado pelo rapper Bad Bunny no último domingo, 8. Na ocasião, o músico porto-riquenho fez um discurso de união entre as Américas, citando cada país dos continentes. Ao fundo, bandeiras das nações eram balançadas por dançarinos.

A rapper, inclusive, esteve presente na apresentação do porto-riquenho, dançando ao lado de dançarinos em uma das sequências do show.

A cantora ainda surpreendeu com um mashup das canções Taki Taki e Bongos, adicionando elementos de funk brasileiro ao remix. A apresentação teve duração de quase duas horas, com foco nos dois discos da rapper: Am I The Drama? e Invasion of Privacy. Ao todo, 37 canções foram apresentadas.