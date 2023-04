Cão faz sucesso nas redes sociais por semelhança com personagem 'Snoopy'

O personagem Snoopy saiu dos quadrinhos e chegou à vida real como alguns querem acreditar. Um cão americano viralizou nas redes sociais nos últimos dias por ser semelhante ao desenho.

Bayley é uma celebridade na internet, principalmente entre os que gostam de pets, e reúne cerca de 200 mil seguidores no Instagram. O cão é da raça sheepadoodle, derivada da mistura de outras duas raças, a poodle e old english sheepdog. Ele possui como característica os pelos brancos e orelhas caídas pretas, iguais as do cachorro dos quadrinhos.

Bayley é um cachorro americano, que mora com os donos nos Estados Unidos, e completará dois anos de idade no dia 4 de maio.

Nos comentários das publicações do perfil do cão, muitos se espantam com a semelhança com o personagem criado pelo cartunista Charles Schulz. "Ai meu Deus, ele parece o Snoopy da vida real", escreveu uma mulher. "O Snoopy existe!", afirmou outro. "Ele é o Snoppy, mas da versão live action", concluiu uma terceira.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)