O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cantores de K-POP fazem show inédito em Belém nesta sexta (10); últimos ingressos à venda

Turnê 'ALL EYES ON ME' reúne Hello Gloom e From20 em única apresentação no Teatro Resolve; últimos ingressos estão à venda

O Liberal
fonte

Hello Gloom e From20 (Divulgação)

Fãs de K-pop da Amazônia já estão em contagem regressiva: os artistas sul-coreanos Hello Gloom (ex-Imfact) e From20 (ex-Bigstar) fazem uma apresentação inédita em Belém, nesta quinta-feira, 10 de outubro, no Teatro Resolve (antigo Teatro IT Center). A turnê “ALL EYES ON ME”, que vem arrastando multidões por onde passa no Brasil, promete ser um marco para a cena cultural do Norte do país. Os últimos ingressos estão disponíveis online.

Os ingressos para o show podem ser adquiridos pelo site articket.com.br. A procura tem sido intensa, com fãs de toda a Amazônia garantindo presença para a única apresentação na região.

Show faz parte da turnê “ALL EYES ON ME”

Belém será palco da experiência ao vivo criada pelos artistas e pelo coletivo Way Better, que representa uma nova geração do K-pop: mais autoral, ousada e próxima do público. A turnê no Brasil marca um momento importante da cultura pop coreana, levando o estilo para além dos grandes centros urbanos.

Evento é realizado por restaurante de culinária coreana em Belém

A realização do show é do Stra Kim Korean Food, primeiro restaurante especializado em comida coreana no Pará, que também é referência na promoção da cultura sul-coreana na Amazônia. O espaço foi o responsável pelo 1º Festival de Cultura Coreana da Amazônia, que teve repercussão nacional e chegou até à Coreia do Sul.

“Estamos vivendo um momento histórico. Receber esses artistas em Belém mostra que o Norte também é rota da cultura global. Temos público, estrutura e criatividade — e agora temos visibilidade”, destaca a equipe do Stra Kim Korean Food.

Mais que um show, um encontro cultural

O evento simboliza o cruzamento entre gastronomia, música e identidade amazônica. Ao trazer o K-pop para Belém, o show abre espaço para novas experiências multiculturais e consolida a Amazônia no mapa da cultura pop mundial.

Serviço

  • Evento: ALL EYES ON ME – Hello Gloom & From20
  • Data: 10 de outubro de 2025
  • Hora: 20h
  • Local: Teatro Resolve (antigo Teatro IT Center) – Belém (PA)
  • Ingressos: Clique aqui para comprar.
K-Pop
Cultura
.
