Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cantora Zaynara grava audiovisual 'Carnaval Raízes' em celebração ao Carnaval de Cametá

Projeto foca em sucessos históricos da folia cametaense

O Liberal
fonte

A cantora Zaynara grava, ao vivo, nesta sexta-feira, 9 de janeiro, a primeira edição do projeto audiovisual “Carnaval Raízes” em Cametá ()

A cantora Zaynara grava, ao vivo, nesta sexta-feira, 9 de janeiro, a primeira edição do projeto audiovisual “Carnaval Raízes” em Cametá, nordeste do Pará. O espetáculo, que celebra o tradicional Carnaval de Cametá e valoriza a diversidade musical amazônica, ocorrerá na Associação Atlética Banco do Brasil (AABC), com entrada gratuita a partir das 20h.

O palco para a gravação está montado na travessa Prudente de Moraes, 1. O cenário do show será inspirado em elementos simbólicos da região, como as vitórias-régias, buscando reforçar a identidade amazônica do projeto.
 

A Conexão de Zaynara com o Carnaval

A cantora Zaynara enfatiza a importância do Carnaval em sua vida, destacando que a festa representa alegria, pertencimento e propósito. “Estou muito empolgada para fazer isso acontecer ao lado de tantos artistas que admiro. Essa vai ser uma celebração simbólica do nosso tradicional Carnaval que representa a união da nossa gente”, disse.
 

Projeção Nacional e Internacional

O projeto “Carnaval Raízes” surge após a artista alcançar significativa projeção internacional. Zaynara já se apresentou no Amazônia Live, dividindo palco com artistas como Mariah Carey, e marcou presença em grandes festivais nacionais, incluindo The Town, Rock in Rio e Rock The Mountain.
 

Significado Pessoal e Apoio Familiar

O projeto tem um significado pessoal profundo para Zaynara. Seu pai, Nildo Assunção, que também é seu baterista e figura essencial em sua carreira, participou ativamente da concepção e viabilização de “Carnaval Raízes”, transformando a ideia em realidade.
 

Convidados e Repertório Musical

No palco, Zaynara apresentará clássicos do Carnaval local, músicas autorais e receberá convidados que são referências da cultura cametaense. Entre os nomes confirmados para o espetáculo estão:

  • Jocel Penafort
  • Kim Marques
  • Edilson Morenno
  • Baile do Mestre Cupijó
  • Iolanda do Pilão
  • Beny Pérola Negra
  • Elias Macbel
  • Vicente Castro
  • Walder Wolf
  • Bandinha Damata
  • Felipe Moraes
  • Katifunda
  • DJ Parrals
  • Carnaval das Águas

A cantora também interpretará canções como “Sou do Norte”, considerada um hino da região pelos fãs, e as faixas “Perfume da Bôta” e “Amazônia Menu”. Essas últimas integram seu álbum mais recente, intitulado “Amor Perene”.
 

Lançamento e Projeção Futura

Com lançamento previsto para o verão, o audiovisual “Carnaval Raízes” tem como objetivo levar a energia do Carnaval de Cametá e a riqueza da cultura amazônica para públicos de todo o Brasil.
 

Serviço

  • Gravação do audiovisual “Carnaval Raízes” de Zaynara
  • Data: 9 de janeiro (sexta-feira)
  • Hora: 20h
  • Local: Associação Atlética Banco do Brasil (AABC), travessa Prudente de Moraes, 1
  • Entrada gratuita
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Parque Olímpico Mangueirão é inaugurado com o evento ‘GeekParque’

Programação gratuita une esportes e cultura geek

08.01.26 16h26

CRIME

Carro da cantora Alcione é roubado no Rio de Janeiro

Não há informações sobre a presença da artista no automóvel

08.01.26 14h26

ENSAIOS DA ANITTA

Palco do 'Ensaios da Anitta' está em fase final de montagem; evento ocorre no sábado (10)

Show pré-carnaval da cantora Anitta acontece pela primeira vez em Belém e tem "Cosmos" como tema principal

08.01.26 12h56

PRÉ-CARNAVAL

Fofó de Belém puxa primeiro grito de Carnaval 2026 em ‘Domingueira’

Bloco de rua comandado por Elói Iglesias abre o pré-carnaval da capital com festa gratuita no Portal da Amazônia

08.01.26 11h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

POLÊMICA

Andressa Urach posa nua segurando uma Bíblia e gera revolta: 'Deus está comigo'

A publicação veio logo depois da influenciadora revelar que pretende abrir uma igreja para pecadores

07.08.24 15h11

SENSUAL

Conheça a cantora Juliana Bonde: de polêmica em Portel, regravação de música paraense a OnlyFans

A artista é conhecida pela sua sensualidade e conteúdos adultos.

25.01.23 16h26

MUSA

Juliana 'Bonde' sensualiza nas redes sociais para alegria dos fãs

No Stories do Instagram, a cantora do Bonde do Forró colocou o bumbum empinado diante das câmeras ao surgir de short jeans e top tomara que caia

09.02.21 10h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda