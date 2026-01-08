Cantora Zaynara grava audiovisual 'Carnaval Raízes' em celebração ao Carnaval de Cametá

A cantora Zaynara grava, ao vivo, nesta sexta-feira, 9 de janeiro, a primeira edição do projeto audiovisual “Carnaval Raízes” em Cametá, nordeste do Pará. O espetáculo, que celebra o tradicional Carnaval de Cametá e valoriza a diversidade musical amazônica, ocorrerá na Associação Atlética Banco do Brasil (AABC), com entrada gratuita a partir das 20h.



O palco para a gravação está montado na travessa Prudente de Moraes, 1. O cenário do show será inspirado em elementos simbólicos da região, como as vitórias-régias, buscando reforçar a identidade amazônica do projeto.



A Conexão de Zaynara com o Carnaval

A cantora Zaynara enfatiza a importância do Carnaval em sua vida, destacando que a festa representa alegria, pertencimento e propósito. “Estou muito empolgada para fazer isso acontecer ao lado de tantos artistas que admiro. Essa vai ser uma celebração simbólica do nosso tradicional Carnaval que representa a união da nossa gente”, disse.



Projeção Nacional e Internacional

O projeto “Carnaval Raízes” surge após a artista alcançar significativa projeção internacional. Zaynara já se apresentou no Amazônia Live, dividindo palco com artistas como Mariah Carey, e marcou presença em grandes festivais nacionais, incluindo The Town, Rock in Rio e Rock The Mountain.



Significado Pessoal e Apoio Familiar

O projeto tem um significado pessoal profundo para Zaynara. Seu pai, Nildo Assunção, que também é seu baterista e figura essencial em sua carreira, participou ativamente da concepção e viabilização de “Carnaval Raízes”, transformando a ideia em realidade.



Convidados e Repertório Musical

No palco, Zaynara apresentará clássicos do Carnaval local, músicas autorais e receberá convidados que são referências da cultura cametaense. Entre os nomes confirmados para o espetáculo estão:

Jocel Penafort

Kim Marques

Edilson Morenno

Baile do Mestre Cupijó

Iolanda do Pilão

Beny Pérola Negra

Elias Macbel

Vicente Castro

Walder Wolf

Bandinha Damata

Felipe Moraes

Katifunda

DJ Parrals

Carnaval das Águas

A cantora também interpretará canções como “Sou do Norte”, considerada um hino da região pelos fãs, e as faixas “Perfume da Bôta” e “Amazônia Menu”. Essas últimas integram seu álbum mais recente, intitulado “Amor Perene”.



Lançamento e Projeção Futura

Com lançamento previsto para o verão, o audiovisual “Carnaval Raízes” tem como objetivo levar a energia do Carnaval de Cametá e a riqueza da cultura amazônica para públicos de todo o Brasil.



Serviço

Gravação do audiovisual “ Carnaval Raízes ” de Zaynara

” de Data: 9 de janeiro (sexta-feira)

9 de janeiro (sexta-feira) Hora: 20h

20h Local: Associação Atlética Banco do Brasil (AABC), travessa Prudente de Moraes, 1

Associação Atlética Banco do Brasil (AABC), travessa Prudente de Moraes, 1 Entrada gratuita