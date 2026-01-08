Cantora Zaynara grava audiovisual 'Carnaval Raízes' em celebração ao Carnaval de Cametá
Projeto foca em sucessos históricos da folia cametaense
A cantora Zaynara grava, ao vivo, nesta sexta-feira, 9 de janeiro, a primeira edição do projeto audiovisual “Carnaval Raízes” em Cametá, nordeste do Pará. O espetáculo, que celebra o tradicional Carnaval de Cametá e valoriza a diversidade musical amazônica, ocorrerá na Associação Atlética Banco do Brasil (AABC), com entrada gratuita a partir das 20h.
O palco para a gravação está montado na travessa Prudente de Moraes, 1. O cenário do show será inspirado em elementos simbólicos da região, como as vitórias-régias, buscando reforçar a identidade amazônica do projeto.
A Conexão de Zaynara com o Carnaval
A cantora Zaynara enfatiza a importância do Carnaval em sua vida, destacando que a festa representa alegria, pertencimento e propósito. “Estou muito empolgada para fazer isso acontecer ao lado de tantos artistas que admiro. Essa vai ser uma celebração simbólica do nosso tradicional Carnaval que representa a união da nossa gente”, disse.
Projeção Nacional e Internacional
O projeto “Carnaval Raízes” surge após a artista alcançar significativa projeção internacional. Zaynara já se apresentou no Amazônia Live, dividindo palco com artistas como Mariah Carey, e marcou presença em grandes festivais nacionais, incluindo The Town, Rock in Rio e Rock The Mountain.
Significado Pessoal e Apoio Familiar
O projeto tem um significado pessoal profundo para Zaynara. Seu pai, Nildo Assunção, que também é seu baterista e figura essencial em sua carreira, participou ativamente da concepção e viabilização de “Carnaval Raízes”, transformando a ideia em realidade.
Convidados e Repertório Musical
No palco, Zaynara apresentará clássicos do Carnaval local, músicas autorais e receberá convidados que são referências da cultura cametaense. Entre os nomes confirmados para o espetáculo estão:
- Jocel Penafort
- Kim Marques
- Edilson Morenno
- Baile do Mestre Cupijó
- Iolanda do Pilão
- Beny Pérola Negra
- Elias Macbel
- Vicente Castro
- Walder Wolf
- Bandinha Damata
- Felipe Moraes
- Katifunda
- DJ Parrals
- Carnaval das Águas
A cantora também interpretará canções como “Sou do Norte”, considerada um hino da região pelos fãs, e as faixas “Perfume da Bôta” e “Amazônia Menu”. Essas últimas integram seu álbum mais recente, intitulado “Amor Perene”.
Lançamento e Projeção Futura
Com lançamento previsto para o verão, o audiovisual “Carnaval Raízes” tem como objetivo levar a energia do Carnaval de Cametá e a riqueza da cultura amazônica para públicos de todo o Brasil.
Serviço
- Gravação do audiovisual “Carnaval Raízes” de Zaynara
- Data: 9 de janeiro (sexta-feira)
- Hora: 20h
- Local: Associação Atlética Banco do Brasil (AABC), travessa Prudente de Moraes, 1
- Entrada gratuita
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA