Cantora Stella do Carmo lança o single ‘Cigana Iluminada’ no próximo sábado, 29 de julho

A cantora e compositora Stella do Carmo lança o single "Cigana Iluminada" no próximo sábado, 29 de julho. A música abre o seu álbum "Meu Chamado" previsto para ser lançado no final de 2023. A faixa estará disponível em todas as plataformas digitais de música.

A musicalidade e raízes Amazônicas estão presentes na arte de Stella e materializadas na canção que será lançada. A cantora saiu de Icoaraci, distrito de Belém, e hoje mora em Brasília (DF), mas em sua bagagem levou a influência que a iniciou. "Também sou servidora do Ibama e artista e atualmente estou morando em Brasília. Canto desde a infância, mas assumi minha carreira artística em 2020 e desde então me apresento, cantando minhas canções autorais", começou.

Stella revela o que a inspira e diz que Cigana Iluminada é uma "Canção-Presente", pois une a sua religiosidade afro-amazônica, com arranjos de percussão, violões e guitarras com forte influência dos ritmos paraenses. "A inspiração surgiu depois de um sonho com uma pombagira cigana. Sou de terreiro, então tenho uma relação muito forte com a espiritualidade afroindigena, que começou no início da idade adulta e se fortaleceu nos últimos 5 anos. Então costumo ter experiências místicas com sonhos", disse.

"Cigana Iluminada nasceu depois de um sonho com uma cigana dizendo que estava ali pra me entregar um presente. E o presente era a própria música. Inspirada por esse sonho, escrevi a canção que exalta a pombagira Sete Saias e a força feminina de realização", completou.

A faixa fará parte do álbum "Meu Chamado" e tem previsão de lançamento para o segundo semestre, afirma a cantora. "'Cigana Iluminada' abre o álbum 'Meu Chamado', que está previsto para ser lançado no final de 2023. O álbum terá 9 músicas que contam a história de uma mulher que atravessa suas origens em busca sua essência e faz essa jornada dentro do caminho da encantaria", revelou.

"Os trabalhos estão bem adiantados, estou produzindo tudo aqui em Belém, pois minhas canções possuem influência forte dos ritmos daqui, como o carimbó, a guitarrada e a musicalidade presente nos terreiros. O álbum está sendo produzido por Rafael Du Vale e Lucas Miranda, que são músicos conhecidos nas rodas de carimbó. Então, mesmo morando em Brasília há 4 anos, não perdi a conexão com minha terra, minha ancestralidade e fiz questão que o álbum fosse 100% paraense", concluiu.

Questionada sobre o que o público pode esperar do lançamento, Stella diz que muita energia e faz um convite para que o público ouça a canção. "Podem esperar um álbum com muita energia! Os ritmos são vibrantes e as letras levam as pessoas para uma viagem dentro de si e também de conexão com os encantados, os orixás e a natureza, tudo numa atmosfera bem amazônica, com muita leveza e alegria. Convido todos a ouvirem Cigana Iluminada que abre os caminhos dessa viagem pro universo místico dos encantados", finalizou.

Serviço

Lançamento: single Cigana Iluminada

Cantora: Stella do Carmo

Data: 29/07 sábado

Mais informações: @stella.cantora