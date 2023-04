Cantora paraense Ju Abe lança videoclipe inédito em prol da preservação na Amazônia

A cantora paraense Ju Abe, que completa neste ano dez anos de carreira, lança seu primeiro videoclipe, do single “Baião Espacial”. O trabalho fala sobre uma profecia, recebida através de um sonho, onde a Pajé Márcia Kambeba mostra para a cantora uma mensagem muito grave: o planeta Terra está em sério risco de destruição. Então, a artista une a preservação ao meio ambiente e a força das mulheres no videoclipe lançado hoje.

Para a cantora, “antes de mais nada, preciso ressaltar que é um videoclipe feito com uma equipe composta majoritariamente de mulheres, por isso fiz questão de lançar ainda no mês de março, o Mês Internacional das Mulheres”, afirmou. Atraves de um sonho, que deu origem ao roteiro do clipe, Ju explica que recebeu um sinal de que precisava levar uma mensagem de preservação da Amazônia.

“O projeto tem uma mensagem de preservação ambiental. A gravação foi em Colares, em Belém, dentro de um projeto social. Nós contamos com muitas parcerias de líderes religiosos”, explicou. Para a artista, a preservação da Amazônia é um fator crucial para a nossa Terra. “Estamos vendo iniciar uma catástrofe climática. E sabemos que a nossa Amazônia, nós, que nascemos aqui, temos essa joia preciosa, que precisamos lutar para protege-la. É uma mensagem de proteção do meio ambiente e da nossa floresta”, ressaltou.

Composto pelo filósofo, cantor e compositor paraense Henry Burnett, o single “Baião Espacial” fala sobre um sonho, onde o eu-lírico tem a visão da Terra destruída. No sonho, que se passa em um futuro distópico, toda a vida da Terra é extinta. “Eu passei essa ideia para nossa equipe de audiovisual, que adaptaram meu sonho lindamente. Eu tenho certeza que o público vai amar, fizemos com muito carinho esse trabalho”, enfatizou a cantora.

Paraense, Ju Abe, começou a carreira dividindo palco com seu pai, o músico paraense Rafael Lima. Aprendeu a tocar violão aos 14 anos e gostava de rock nacional, internacional, MPB e reggae. Foi fã de Chico Buarque a Bob Marley. A cantora sempre quis ter seu próprio trabalho autora, diante do crescimento da música paraense, a artista não mediu esforços e hoje já conta com dois álbuns lançados.

