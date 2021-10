Ju Abe lança novo álbum, 'Via Pro Despertar'

A cantora e compositora Ju Abe, que acaba de lançar o novo álbum, ‘Via pro Despertar”, promove neste sábado, 16, a live “Produção Musical Contemporânea” como contrapartida social do financiamento da Lei Aldir Blanc. A live terá as participações do produtor musical do disco, Pipo Pegoraro, e da cantora, compositora e baixista Inesita, com transmissão pelo perfil do Instagram @eujuabe, a partir das 20 horas. O bate-papo vai abordar a realidade da produção musical na Amazônia sem deixar de apontar a experiência do “Via Pro Despertar”.

Ouça aqui.

“Via Pro Despertar” é o segundo álbum da carreira de Ju Abe, que lançou em 2018 um disco intitulado com o nome dela. Naquela primeira experiência, os ritmos regionais ganharam uma abordagem pop, mas, Ju Abe, que é filósofa, já planejava um novo projeto com letras mais profundas que pudessem levar o ouvinte à reflexão.

Nesse novo álbum - já disponível nas plataformas digitais - , a artista trabalha o conceito de liberdade ao longo de sete faixas. “O questionamento central que resume todo o pensamento do disco é se nós somos livres. E se dizemos que somos livres, que conceito de liberdade é esse? Para mim, a liberdade não existe. O sistema capitalista nos faz pensar que somos livres e felizes para que tudo permaneça como está, para que as desigualdades sociais se perpetuem”, avalia.

Ao longo de sete faixas, ela discorre sobre essas conclusões entre arranjos de instrumentos percussivos feitos na Amazônia, inclusive indígenas, mesclados com samples e sints. “Os arranjos e as letras foram resultado de muita pesquisa bibliográfica e sonora de estilos e tendências”, explica.

Pipo Pegoraro é um paulistano indicado duas vezes ao Grammy que topou o desafio de fazer a direção musical de “Via Pro Despertar” em coprodução com Ju Abe. Entre as referências do álbum estão new age e world music e os artistas Kitaro, Tropicália, Dá Um Tempo e o grupo percussivo paraense Trio Manari. O single ‘Rio do Tempo’, lançado em 2019 por Ju Abe com produção de Pegoraro, já dava a prévia do novo projeto. “Outras pessoas que agregaram muito para o disco foram o Jacinto Kawage(que também fez a captação dos instrumentos) e o Kleber Benigno (Trio Manari), pessoas-chave para agregar essa sonoridade”, aponta.

A faixa principal de “Via Pro Despertar” é “Beleza”, composição de Ju Abe que foi gravada em dueto com Giselle Griz. Ju também assina sozinha a autoria de “Sexta-Feira Santa” e “Éden”, enquanto “Muito é Pouco” foi resultado da parceria dela com Allan Carvalho; “Chuva”, dela com Max Guedes; e “Renascer”, dela com André Portela. Outra faixa especial do projeto – a única que não foi composta por Ju Abe – é “Baião Espacial”, de Henry Burnett. Outra participação especial foi da violoncelista Amanda Alencar.

O disco tem a produção geral de Azul, da Realizador Cultural Produtora, que também pensou a concepção artística do álbum junto com Fábio Viana e Ryan Guilherme.