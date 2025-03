Cantora norueguesa causa polêmica ao afirmar que 'Deus é gay' no Lollapalooza

A cantora norueguesa Girl in Red se envolveu em uma polêmica durante sua apresentação no festival Lollapalooza, na sexta-feira (28), em São Paulo. O evento acontece no autódromo de Interlagos e reúne milhares de fãs de música de diversos estilos. O Lollapalooza segue até domingo (30), com diversas atrações nacionais e internacionais.

Durante o show, a artista de 26 anos chamou a atenção do público ao fazer um comentário inesperado ao perceber um arco-íris no céu. “Vocês viram o arco-íris? Acho que os deuses gays estão conosco hoje. Deus é gay”, declarou antes de iniciar a música “Girls”, que aborda a descoberta da atração de uma jovem por outras meninas.

A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões. Enquanto muitos fãs elogiaram a cantora pela representatividade e espontaneidade, outros criticaram a declaração, considerando-a provocativa.

VEJA MAIS

Girl in Red, cujo nome verdadeiro é Marie Ulven, é conhecida por suas letras que abordam temas relacionados à comunidade LGBTQIA+ e por seu posicionamento em prol da diversidade.