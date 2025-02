Cantora gospel faz Maíra Cardi jogar anjos fora: 'Crente não pode'

A influenciadora Maíra Cardi virou alvo de debates nas redes sociais após revelar que a cantora gospel Isadora Pompeo a convenceu a se desfazer de todas as estátuas e obras de arte com anjos de sua mansão. Em um vídeo bombástico, a esposa de Thiago Nigro, o Primo Rico, detalhou como a amiga justificou o ato: "Crente não pode ter imagens de anjos".

Maíra contou que Isadora visitou sua casa e, com sua permissão, removeu itens considerados "inapropriados" para evangélicos. Entre as peças descartadas estava uma estátua gigante comprada em Miami, que Isadora identificou como um "anjo caído", alegando sentir uma "energia negativa" no objeto.

"Isadora foi lá e jogou tudo fora. Disse que 'crente não pode' ter essas coisas. Até minha obra de arte virou lixo", disse a influencer.

"Ela arrancou tudo! Falou que era um anjo caído... Senti até medo", admitiu Maíra, misturando humor e perplexidade.

A atitude de Isadora dividiu opiniões. Enquanto alguns apoiaram a postura "purista" da cantora, outros criticaram o que chamaram de "radicalismo religioso". "Respeitem a doutrina evangélica! Imagens são proibidas", comentou uma seguidora. "Isso é pura falta de respeito com a liberdade individual. A casa era dela!", disparou um usuário no X (antigo Twitter). "Deve ser triste um Deus que se importa mais com enfeites que com amor ao próximo", destacou outro.

Maíra ainda revelou detalhes surrealistas: a estátua descartada seria uma figura "maldita", segundo Isadora. "Ela sentiu algo estranho... Não soube explicar, mas eu obedeci", brincou a influenciadora, gerando memes e teorias sobre "exorcismos domésticos".