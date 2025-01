Maira Cardi anuncia perda de seu bebê e desabafa sobre o luto: 'Vazio que não se explica'

Na noite desta quinta-feira (02/01), a influenciadora Maira Cardi compartilhou com seus seguidores uma notícia da perda de seu bebê que esperava com o marido, o coach Thiago Nigro. Em uma publicação nas redes sociais, a ex-BBB revelou que o coração do filho parou de bater há três dias. “Vazio que não se explica”, lamentou.

Maira divulgou um vídeo mostrando o momento em que recebeu a notícia durante o exame de ultrassom. No registro, a médica responsável informa: “O seu bebê está sem batimento”. Surpresa, Maira pergunta: “Tá o quê?”. Na postagem, ela desabafou sobre a dificuldade de assimilar o que aconteceu. “Nem sei falar o que sentimos nessa hora, mas demoramos pra nos situar”, escreveu.

Ela também explicou o diagnóstico médico. “Não houve descolamento. O coração apenas parou de bater. Ela [a médica] disse que parou de bater há três dias, ou seja, dia 31”, detalhou Maira. Apesar da dor, demonstrou sua fé ao dizer: “Deus sabe de todas as coisas. Aceitamos tudo que ele tem para nós. É um vazio que não se explica”.

Susto antes da perda

No dia 23 de dezembro, Maira já havia relatado um episódio que a preocupou durante a gravidez. Em um vídeo publicado no TikTok, contou que teve um sangramento após ter relações sexuais com o marido.

“Hoje acordei me sentindo super bem e até pensei em treinar um pouco, mas lembrei que o médico recomendou evitar esforço físico até a 10ª semana, já que esse período tem mais risco de perder o bebê,” começou.

Após o sangramento, o médico a orientou a evitar relações e a permanecer em repouso. “Quando fui ao banheiro, saiu um pouquinho de sangue. Pode ser normal, mas o médico pediu para eu ficar deitada e evitar relações. Amanhã faremos uma ultrassonografia importante para entender melhor”, contou na ocasião.

Apesar do susto inicial, Maira manteve a calma. “Tudo tem o tempo de Deus, e está nas mãos Dele. Não tenho por que me preocupar, apenas me ocupar em fazer o que está ao meu alcance, como ficar de repouso,” declarou à época.