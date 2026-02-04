Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cantora Doja Cat participa de evento gratuito na Avenida Paulista nesta quarta

Estadão Conteúdo

A cantora Doja Cat, participa nesta quarta-feira, 4, de um evento gratuito em uma loja da MAC Cosmetics, localizada no Shopping Top Center, na Avenida Paulista, em São Paulo. A ação está marcada para ocorrer das 16h às 17h e deve atrair uma grande circulação de fãs e curiosos pela região.

Por ser aberta ao público e ocorrer em um dos pontos mais movimentados da capital paulista, a presença da artista promete gerar filas e intenso fluxo de pessoas ao longo da tarde, especialmente entre admiradores que acompanham de perto sua passagem pelo País.

Música, moda e maquiagem

A participação da cantora integra uma ativação especial da MAC, marca da qual Doja Cat é embaixadora global. A iniciativa propõe uma experiência que conecta maquiagem, música e expressão criativa, pilares que dialogam diretamente com a estética ousada e performática da artista.

Além de fãs, o evento deve reunir influenciadores, jornalistas e representantes de fã clubes, em uma ação pensada para aproximar o público do universo criativo da cantora.

A parceria entre Doja Cat e a marca foi anunciada internacionalmente em 2025 e ganhou destaque durante o MTV Video Music Awards, quando a artista chamou atenção ao surgir no tapete vermelho com um batom vermelho Lady Danger em versão comestível, desenvolvido em chocolate pelo chef Amaury Guichon.

Show no Brasil

A passagem pela loja ocorre um dia antes do aguardado show de Doja Cat em São Paulo, marcado para quinta-feira, 5, no Suhai Music Hall. A apresentação faz parte da turnê Ma Vie World Tour, que acompanha o lançamento de seu álbum mais recente, Vie (2025).

O novo disco traz faixas como Gorgeous, Jealous Type e Take Me Dancing, esta última com participação de SZA, e marca mais uma fase de experimentação sonora da artista.

No repertório do show, o público também deve ouvir sucessos que consolidaram Doja Cat como um dos principais nomes do pop global, como Say So, Woman, Streets, Kiss Me More e Paint The Town Red. Esta será a única apresentação da cantora no Brasil nesta turnê, após sua última passagem pelo País em 2022, quando se apresentou no Lollapalooza Brasil.

