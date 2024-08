Cantora Bah aborda saúde mental e auto aceitação em seu primeiro EP ‘Serena’

A cantora e compositora paraense Bárbara Lobato, conhecida artisticamente como Bah, lançou seu primeiro EP, intitulado “Serena”, nas plataformas digitais, na última quinta-feira (15/8). Em seu novo trabalho, a artista abordou nas letras das cinco faixas do EP sobre vulnerabilidade, amadurecimento e auto descoberta, refletindo a própria jornada pessoal por meio das composições. Nas canções, Bah combina elementos acústicos e eletrônicos, convidando os ouvintes a mergulharem nas complexidades da mente e do coração. Ouça aqui!

Bah, que se identifica como pessoa não-binária, revelou que suas próprias vivências e experiências foram as principais inspirações para explorar os temas abordados nas canções do EP.

"Desde a minha adolescência me sinto inclinada ao autoconhecimento e a entender o meu mundo mental e emocional, e a música sempre me ajudou nessa busca. Através da minha jornada interior, descobri que quando sou consciente dos meus pensamentos e sentimentos, e os acolho, me torno uma pessoa mais amorosa comigo mesma e com as pessoas ao meu redor", afirmou.

Segundo ela, o processo de composição de "Serena" foi uma ferramenta de conexão e amadurecimento. "Quando estava compondo me sentia mais conectada comigo mesma, amadurecendo meus motivos de fazer música. Acredito que minhas canções possam ajudar outras pessoas nesse sentido, a se sentirem conectadas com elas mesmas", explicou Bah.

O lançamento do EP foi precedido pela divulgação de quatro singles, que ocorreram entre junho e agosto deste ano. A primeira parte da faixa-título, "Serena (Parte 1)", foi lançada em 14 de junho; seguida por "O Ar da Cidade", em 23 de julho; "A Chama", em 31 de julho, e "Florescer", em 8 de agosto. Cada canção aborda aspectos distintos da jornada pessoal de BAH, culminando em "Serena (Parte 2)", lançada junto com o EP também no dia 15 de agosto, que encerra o ciclo com uma mensagem de auto aceitação da artista.

Bah explicou que a última faixa do EP trouxe uma conclusão para os fãs que acompanharam a primeira parte da canção. "Serena (Parte 2) responde às perguntas que faço em Serena (Parte 1). Enquanto em Serena (Parte 1) eu trago perguntas como 'Quem eu sou?', a parte 2 afirma 'Eu sou a minha própria salvação'. As pessoas que escutaram essa última faixa e estão em busca ou já em processo de cultivar amor por si mesmas, se identificaram", disse a artista.

Ela também compartilhou os comentários positivos que tem recebido dos ouvintes desde o lançamento das primeiras faixas do EP. O novo trabalho da cantora é um projeto apoiado pelo Edital de Música, da Lei Paulo Gustavo, promovido pela Secretaria de Cultura do Pará. - SECULT.

"As pessoas mais engajadas em escutar e apreciar esse material que estou lançando são muito sensíveis e amorosas, os feedbacks têm sido muito recompensadores. Pessoas que me acompanham pelas redes sociais falaram coisas do tipo 'você conseguiu dizer nessa música como eu sempre me senti mas não conseguia expressar'. Um único comentário desse fez todo empenho de meses valer a pena", relatou Bah.

Questionada sobre os seus planos, a artista afirmou que planeja continuar promovendo o EP por meio das redes sociais e apresentações ao vivo em Belém. “Uma das faixas do EP vai ganhar um videoclipe oficial, podemos esperar por esse lançamento para este segundo semestre de 2024”, disse com exclusividade ao Grupo Liberal.

Conheça a artista

Natural de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, Bah é cantora e compositora belenense de 28 anos, que tem como proposta artística usar o discurso musical como motivador de diálogo sobre saúde mental, produzindo canções que inspiram reflexões sobre autodescoberta e auto-aceitação.

Lançando mão de estudos na área da musicoterapia cerebral e da psicologia, têm investigado elementos sonoros e musicais relacionados a sensações de calma, introspecção e relaxamento.