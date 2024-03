Junior Diaz retorna à cena musical com o single 'A Gente Se Vê', segunda faixa do EP 'Ascensão'

O cantor Junior Diaz, conhecido pela voz potente e representatividade na comunidade LGBTQIA+ e negra, lançou o novo single "A Gente Se Vê" na última terça-feira (19). A música, que acompanha um videoclipe vibrante e cheio de significado, disponível no canal no YouTube, marca o retorno do artista à cena musical após quase um ano sem lançamentos e é o segundo single do EP "Ascensão", previsto para o segundo semestre deste ano.

O artista traz nas composições a força da música negra, transitando por vertentes como R&B, rap e trap. No novo projeto, Junior Diaz explora as vivências e desafios enfrentados por artistas em sua jornada para o sucesso, desde as dificuldades iniciais até a conquista do reconhecimento. Em entrevista exclusiva ao O Liberal, o cantor relembrou o início da carreira e contou detalhes sobre o novo projeto.

Trajetória de sucesso e representatividade

Nascido e criado no interior do município de Viseu, no nordeste do Pará, Junior Diaz sempre teve a música como parte de sua vida. Ainda na infância, ele já demonstrava talento e paixão pela arte, iniciando a jornada musical. "Eu comecei a cantar aos 7 anos, mas só em 2021 eu me senti pronto pra profissionalizar a minha carreira, por uma série de fatores, mas principalmente por entender qual o estilo e conteúdo que eu iria seguir", disse o cantor.

O álbum de estreia, "Bloco de Notas", lançado em 2022, foi um marco na trajetória dele. "Em 'Bloco de Notas' eu curei dores do coração, e agora em 'Ascensão' eu consigo desfrutar e contemplar essa jornada artística onde eu me redescubro todo dia", afirmou Junior.

As composições, aborda questões de representatividade LGBTQIA+ e negra, afetividade e os processos de invisibilidade da cena musical no Norte do País.

Junior Diaz nos bastidores da gravação do videoclipe de "A Gente Se Vê". (Foto: Divulgação / Junior Diaz)

Uma nova fase musical

O novo EP, "Ascensão", busca retratar essa constante busca por crescimento e superação. Junior Diaz revelou ainda que este novo projeto marca uma nova fase musical na carreira, onde o artista explora novos gêneros musicais.

"O meu novo EP visa retratar essas vivências e aspirações de algo que consigo vivenciar hoje através da música", disse. "As conquistas, as dores, as coisas que todo artista tem que abrir mão para seguir no propósito da arte."

O primeiro single do EP, "Chama o Meu Nome", lançado em maio de 2023, já demonstrava essa fase "mais experimental" de Junior Diaz, explorando o gênero funk. "Essa música me levou para outros lugares e me mostrou que eu posso fazer qualquer estilo musical que eu queira", disse o cantor, que ressalta que sua essência artística permanece a mesma. "Acima de tudo sou artista, não só de um estilo, mas da música de uma forma geral. E daí surgiu esse interesse em explorar outros ritmos, mas sem perder a essência do que eu já fazia", completou.

Capa do single "A Gente Se Vê", de Junior Diaz. (Foto: Divulgação / Junior Diaz)

"A Gente Se Vê" é a música que mais demonstra essa versatilidade musical de Junior Diaz. A canção apresenta duas versões: uma em trap e outra em piseiro, em parceria com Sebastião Trindade, da produtora Black Manb4 Rec, que é uma grata surpresa para quem já conhecem o estilo original do cantor. "A ideia era realmente fazer as pessoas se surpreenderem. É outra perspectiva da mesma música", explica o artista.

Planos futuros na carreira

Apesar de ter ficado um ano sem lançar músicas novas, o cantor não perdeu tempo e garante que está a todo vapor na carreira. O artista revelou que já está trabalhando em projetos futuros. "Já estou além, construindo o que vem depois. Cabeça de artista não para nunca!", disse ele.

O EP "Ascensão" ainda não tem data de lançamento definida, mas está previsto para o segundo semestre deste ano. A ideia é lançar cada música com um videoclipe, criando um EP visual que retrate a jornada artística de Junior Diaz e sua constante busca por novos horizontes.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)