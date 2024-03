Aretuza Lovi lança novo álbum: artista faz parceria com cantora paraense; saiba quem é

Aretuza Lovi, cantora e compositora goiana que conquistou fãs pelo Brasil ao trazer para seus hits elementos do forró, tecnobrega e pop, está trabalhando no lançamento musical de "Borogodó Pt. 2". Diferentemente da primeira parte do álbum, divulgado há dois anos, que apresentou uma mistura diversificada de gêneros, este foca nas raízes nortistas e nordestinas da artista, explorando ritmos tradicionais e modernos dessas regiões. Em conversa exclusiva com o Grupo Liberal, ela revelou detalhes sobre o novo álbum que promete trazer novos sons, cores, e segundo Aretuza, também "muito swing". O novo disco está previsto para abril ou maio de 2024, com direito à maior proximidade de Aretuza aos fãs, na TV e em visitas ao Pará.

Para que o álbum saia da melhor forma possível, a artista revelou que tem se dedicado a pesquisar e misturar diferentes ritmos, buscando criar uma experiência que desperte sentimentos de nostalgia e alegria nos ouvintes. "Quero que as pessoas ao ouvirem esse álbum viajem, sintam aromas, sabores. Isso que é o 'borogodó' para mim, causar gatilhos gostosos nas pessoas, uma sensação boa, um calor para as pessoas dançarem", explicou Aretuza.

Entre as novidades, Aretuza antecipou parcerias consideradas "memoráveis" que estão em seu novo trabalho, incluindo um feat musical com Jhonny Hocker e uma possível participação de Valéria Paiva, vocalista da banda paraense Fruto Sensual.

Autodenominada "paraense de coração", a artista compartilhou a emoção ao revisitar as influências musicais de sua infância e adolescência - quando relançou "Acelerou", de Joelma, da Banda Calypso, no início deste ano. A artista se diz super fã da cantora.

Em fevereiro, Aretuza veio a capital paraense para participar como jurada do concurso de beleza e fantasia, o Rainha das Rainhas 2024, e falou da emoção que sentiu ao ver as apresentações e desfiles no palco da sede campestre da Assembleia Paraense. "Quando eu recebi o convite, eu me senti muito honrada, muito feliz, porque o Pará faz parte da minha história", declarou a cantora, que já morou no Estado por um tempo. Confira a entrevista completa!

Você mencionou que o novo álbum terá uma influência maior das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Pode nos contar um pouco mais sobre essas referências culturais vão refletir na sonoridade e nas letras do disco?

Diferente da primeira parte que misturamos muitas coisas, nesta, será uma grande homenagem a tudo o que vivi, a tudo o que conheci nessas regiões, as pessoas, a musicalidade, a cultura. Estou Estudando musicalidades, novos estudo, está fluindo de uma forma muito natural. O público pode esperar muito swing, muita brasilidade.

Sabemos que você gosta de colaborações e que o novo álbum terá muitas participações especiais. Você pode adiantar alguns dos feats que estarão presentes nesse projeto?

Eu amo fazer parcerias musicais porque é uma soma de musicalidade e tem participações icônicas no decorrer da minha carreira. Novo álbum, não pode ser diferente. Vão ter participações incríveis, um já foi com a ÀTTØØXXÁ, que nós lançamos o 'Reboladão'. Vou revelar só um para deixar na curiosidade: ele é um artista muito especial que admiro muito. Será uma parceria com o Jhonny Hocker, nós gravamos uma faixa muito gostosa, muito dançante.

Você gravou "Acelerou", da Banda Calypso recentemente. Como foi essa experiência e por que escolheu essa canção em particular?

Sou muito fã da Joelma. A Banda Calypso foi um grande fenômeno não só no Brasil como no mundo, que exportou a nossa musicalidade, a nossa brasilidade, a música do Norte para o mundo todo. Gravar a música foi uma forma de homenagear que ela [Joelma] significa na minha vida, tudo o que a cultura do Pará e a do Norte significa na minha vida, revisitei muitas memórias.

Este ano tu foste convidada para participar como jurada do Rainha das Rainhas. Qual foi sua impressão aos ver as apresentações, e principalmente da 1ª Princesa, que trouxe a Joelma, uma artista que você é fã, para a apresentação?

Foi uma sensação mágica a experiência de assistir e participar. Eu digo que não é só um concurso, mas é um espetáculo, é uma tradição que passa de geração a geração nas famílias do Norte. As meninas estavam lindíssimas, incríveis, eu fiquei arrepiada. Quando eu vi aquela pequena entrando, fazendo referência a minha diva, master, a Joelma, foi de arrepiar, gritei, vibrei, me emocionei. Ela entregou muito, um grande combo de cultura.

Sabemos que você tem uma conexão afetiva com o Pará. Como essa relação influencia sua música e o que os fãs podem esperar em termos de participações de artistas paraenses no novo álbum? Se sim, você pode nos adiantar alguns nomes?

Eu digo que não nasci no Pará, mas me considero uma paraense de coração, porque o Estado me abraçou, sempre tem algo que me une ao Pará. Amo a musicalidade do Pará, que é uma musicalidade muito verdadeira, muito incrível, muito inspirada. Amo os artistas paraenses, sou amiga de várias. E, como bom paraense, eu tenho que trazer outros amigos paraenses no meu álbum que transbordem e transpirem a música do Estado, então, vai ter, sim, feat com artista paraense, mas vou deixar só uma pista, é uma grande pista, ela fala assim: 'Aceita, meu amor'.