Cantora Alba Mariah faz show no Dia Nacional do Samba com repertório de ‘Gonzaguinha’

A cantora paraense Alba Mariah faz show, em Belém, em homenagem a Gonzaguinha, no dia nacional do Samba, comemorado neste sábado, 2 de dezembro. O evento acontece na Casa Apoena, no bairro da Cidade Velha e marca o encerramento dos shows da cantora em 2023.

Há 41 anos, Alba Mariah é cantora e sobrevive da profissão que escolheu. Ao longo de sua carreira interpretou inúmeros sucessos e as músicas de Gonzaguinha, considerado um dos maiores compositores brasileiros, sempre esteve em seu repertório, nas noites de Belém, diz.

Para celebrar o Dia Nacional do Samba e encerrar seus shows de 2023, a cantora propõe o show "Gonzaguinha por Alba Mariah". "Não foi à toa a escolha do dia do samba para homenageá-lo, porque ele nasceu no Morro de São Carlos, ele viveu no Rio de Janeiro, ele é carioca, ele tem essa essência do samba no sangue", iniciou Alba.

"Gonzaguinha é um grande compositor romântico, mas é um grande, gigante compositor de samba. E assim, eu queria justamente no dia do samba homenageá-lo como um dos maiores sambistas também que o Rio de Janeiro, que o Brasil tem", seguiu.

A artista relembra como as canções de Gonzaguinha estavam sempre presentes em seu repertório e sua vida. "Gonzaguinha é como os grandes compositores brasileiros da minha geração de cantores e artistas. Bebe dessa fonte de muito lirismo, de muita brasilidade, de muitas histórias contadas de forma poética. Grande engajado politicamente, isso também influenciou bastante", revelou.

"O repertório [de Gonzaguinha] é uma mescla entre o engajamento político, entre o comprometimento como brasileiro, como cidadão, e também as românticas, 'Explode Coração', 'Diga Lá Coração', 'Lindo Lago do Amor', 'O Homem Falou'. É muita coisa", concluiu.

Questionada sobre quais músicas não poderiam faltar em seu repertório, Alba enumera: “’Explode Coração’, ‘Com a Perna no Mundo’, ‘Ponto de Interrogação’, ‘Diga lá Coração’, ‘Recado’, ‘Artistas da Vida’, ‘Grito de Alerta’ e ‘Maravida’”, disse.

A cantora paraense está feliz com o show e convida o público paraense para celebrar o Dia nacional do Samba ao seu lado e que o público pode esperar muita emoção, sua marca nos shows. "Eu acho que o público sempre espera dos meus shows e recebe dos meus shows é uma grande emoção. Uma grande responsabilidade. A gente se conecta de uma forma muito boa e muito maravilhosa e nos deixa muito à vontade. Não é a improvisação, mas a emoção faz com que elas sejam costuradas dentro do repertório e durante o espetáculo", contou.

"Eu gostaria de convidar quem gosta de boa música, quem gosta de grandes compositores, quem gosta do Gonzaguinha, quem gosta da minha maneira de cantar, que se relaciona bem com minha maneira de cantar, que venha ao show, que cante comigo, que se emocione, que relembre de grandes coisas e é um show que tá preparado e feito com todo esse carinho para que as pessoas tenham essa relação mesmo de intimidade com a obra do Gonzaguinha", finalizou.

Serviço

Gonzaguinha por Alba Mariah

Data: 02/12, sábado

Horário: 21h

Local: Casa Apoena, Rua São Boaventura, 171.