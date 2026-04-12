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Cantor Toni Garrido é investigado por quebrar dedos de policial no Rio

Ocorrência durante patrulhamento deixou policial ferido; artista foi autuado por lesão corporal culposa

Jéssica Nascimento
fonte

Cantor Toni Garrido. (Foto: Reprodução | TV Globo)

O cantor Toni Garrido se envolveu em um acidente na noite de sábado (11/4), no Rio de Janeiro, que resultou em um agente do programa Segurança Presente ferido. O caso está sob investigação da 5ª Delegacia de Polícia. Tanto o artista quanto o agente prestaram depoimento, e o músico foi autuado por lesão corporal culposa.

De acordo com a Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro, o incidente aconteceu durante um patrulhamento preventivo na região da Rua dos Arcos com a Avenida Mem de Sá. A equipe teria identificado um veículo trafegando na contramão em direção à Fundição Progresso e tentou realizar a abordagem.

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"As pessoas podem cantar como quiserem. A arte é livre", afirmou o vocalista.

Segundo a pasta, o motorista não obedeceu à ordem de parada e acabou atingindo um dos agentes. O policial teve o pé preso sob a roda do veículo e sofreu fraturas em dois pontos. Ele foi socorrido pela própria equipe, levado ao Hospital Central da Polícia Militar, medicado e posteriormente liberado.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas. O condutor do veículo, identificado como Toni Garrido, foi autuado por lesão corporal culposa. Após prestarem depoimento na delegacia, os dois envolvidos foram liberados.

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