Vídeo: Toni Garrido explica mudança em letra de 'Girassol' e responde críticas machistas

O cantor Toni Garrido se pronunciou nas redes sociais, neste domingo, 5, após receber críticas pela alteração de um trecho da música Girassol, sucesso do grupo Cidade Negra.

A nova versão da canção substitui o verso "Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, de um menino" por "Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de uma menina, de uma mulher".

A mudança foi apresentada no sábado, 4, durante o programa Altas Horas, da TV Globo, e, segundo o artista, teve como objetivo homenagear as mulheres. Garrido afirmou que o trecho original soava "hétero machista" e que a substituição foi uma "brincadeira amorosa", feita de forma espontânea.

Reação do público

A modificação dividiu opiniões entre os fãs. Parte do público considerou a alteração desnecessária, enquanto outros enxergaram a iniciativa como uma atualização natural da letra. Nas redes sociais, alguns comentários consideraram a mudança "exagerada".

Diante da repercussão, Toni Garrido publicou um vídeo no qual defendeu a liberdade artística e destacou que a canção pode continuar sendo interpretada de diferentes maneiras. "As pessoas podem cantar como quiserem. A arte é livre", afirmou o vocalista.

O músico explicou que quis destacar o papel das mulheres na formação dos homens e na construção de valores humanos. "Todo grande homem tem, ao lado ou por trás, uma grande mulher, seja mãe, irmã ou companheira", disse ele. A proposta, segundo Garrido, é reforçar a presença feminina nas relações afetivas e familiares.

Ao encerrar o assunto, o cantor pediu que o público colocasse fim à polêmica. "Fiquem em paz e com muito amor no coração", escreveu na publicação do Instagram.