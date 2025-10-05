Grazi Massafera revela nomes de atores que a humilharam por ser ex-BBB

A atriz Grazi Massafera, hoje reconhecida no meio artístico, voltou a falar sobre episódios de desdém que sofreu ao deixar o Big Brother Brasil. Em entrevista recente, ela relatou que enfrentou brincadeiras e atitudes de desprezo de atores mais experientes quando começou a trabalhar em novelas, relatos que expõem dificuldades vividas na transição do reality para a dramaturgia.

Segundo Grazi, houve ocasiões em que membros do elenco usaram termos e trotes que a deixaram constrangida e isolada. Em uma passagem, atores reunidos chegaram a fazer piadas à sua custa, usando expressões que ela desconhecia e que visavam ridicularizá-la como “estranha” no ambiente profissional. Esses episódios marcaram os primeiros anos da atriz na televisão.

Nomes citados e pedidos de desculpas posteriores

Grazi Massafera contou que viveu momentos de rejeição e constrangimento em seus primeiros trabalhos como atriz. Um dos episódios mais marcantes ocorreu durante as gravações de Tempos Modernos, quando, segundo ela, o ator Otávio Augusto se recusou a contracenar em uma das cenas.

“Em Tempos Modernos, ele simplesmente não quis contracenar comigo. Fez a cena virado para a parede e saiu logo depois. Eu terminei a sequência sozinha. Isso aconteceu mais de uma vez. Anos depois, voltamos a trabalhar juntos em A Lei do Amor, e ele segurou minha mão e disse: ‘É uma honra trabalhar com você. Me desculpe pelo que fiz’”, relatou a atriz.

Grazi também mencionou outros episódios de preconceito envolvendo nomes consagrados da televisão. Ela contou que José Wilker e Miguel Falabella demonstraram desprezo em momentos distintos de sua carreira.

“Ganhei o prêmio de atriz revelação, e o José Wilker, que era o homenageado, disse: ‘Não desço na mesma escada que essa BBB’, com aquela voz que eu tanto admirava. Já o Miguel Falabella ficou indignado quando fui escolhida para Negócio da China. Ele chegou a me criticar na época, mas depois veio falar comigo de forma carinhosa”, afirmou.

A virada na trajetória profissional de Grazi veio apenas em 2015, quando interpretou Larissa, uma modelo em decadência por causa do vício em drogas, na novela Verdades Secretas. A personagem rendeu à atriz reconhecimento da crítica e uma indicação ao Emmy Internacional.

“Até Verdades Secretas, atuar era um sofrimento para mim. Eu pensava em desistir durante todas as novelas que fiz antes. Foi só ali que senti que finalmente me vi como atriz e fui vista dessa forma também”, confessou.

Virada profissional e reconhecimento

Apesar das dificuldades iniciais, Grazi construiu uma carreira sólida no teatro, na televisão e no cinema. Ela cita trabalhos que marcaram sua trajetória e ajudaram a consolidar sua posição como atriz, ressaltando que prêmios e papéis de maior profundidade foram fatores decisivos para mudar a percepção do meio sobre seu talento.

Ao lembrar dos episódios, Grazi destaca que o preconceito ligado à origem — no caso, ter vindo de um reality show — ainda pode pesar na avaliação profissional. Contudo, ela enaltece a importância da resiliência: segundo a atriz, o caminho para o reconhecimento passou por dedicação, estudo e escolhas de papéis que mostraram sua versatilidade.

Para quem está começando, Grazi deixa um recado: a atuação exige persistência e foco, e as experiências negativas podem ser transformadas em combustível para o aperfeiçoamento. A atriz reforça que o respeito profissional chega com o tempo e com trabalhos consistentes.