Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Grazi Massafera revela nomes de atores que a humilharam por ser ex-BBB

A atriz relembra preconceitos no início da carreira e nomeia veteranos que a rejeitaram

O Liberal
fonte

Assim como Jade, Grazi é ex-BBB. A atriz passou pela 5ª edição do reality. (Instagram)

A atriz Grazi Massafera, hoje reconhecida no meio artístico, voltou a falar sobre episódios de desdém que sofreu ao deixar o Big Brother Brasil. Em entrevista recente, ela relatou que enfrentou brincadeiras e atitudes de desprezo de atores mais experientes quando começou a trabalhar em novelas, relatos que expõem dificuldades vividas na transição do reality para a dramaturgia.

Segundo Grazi, houve ocasiões em que membros do elenco usaram termos e trotes que a deixaram constrangida e isolada. Em uma passagem, atores reunidos chegaram a fazer piadas à sua custa, usando expressões que ela desconhecia e que visavam ridicularizá-la como “estranha” no ambiente profissional. Esses episódios marcaram os primeiros anos da atriz na televisão.

Nomes citados e pedidos de desculpas posteriores

Grazi Massafera contou que viveu momentos de rejeição e constrangimento em seus primeiros trabalhos como atriz. Um dos episódios mais marcantes ocorreu durante as gravações de Tempos Modernos, quando, segundo ela, o ator Otávio Augusto se recusou a contracenar em uma das cenas.

“Em Tempos Modernos, ele simplesmente não quis contracenar comigo. Fez a cena virado para a parede e saiu logo depois. Eu terminei a sequência sozinha. Isso aconteceu mais de uma vez. Anos depois, voltamos a trabalhar juntos em A Lei do Amor, e ele segurou minha mão e disse: ‘É uma honra trabalhar com você. Me desculpe pelo que fiz’”, relatou a atriz.

Grazi também mencionou outros episódios de preconceito envolvendo nomes consagrados da televisão. Ela contou que José Wilker e Miguel Falabella demonstraram desprezo em momentos distintos de sua carreira.

“Ganhei o prêmio de atriz revelação, e o José Wilker, que era o homenageado, disse: ‘Não desço na mesma escada que essa BBB’, com aquela voz que eu tanto admirava. Já o Miguel Falabella ficou indignado quando fui escolhida para Negócio da China. Ele chegou a me criticar na época, mas depois veio falar comigo de forma carinhosa”, afirmou.

A virada na trajetória profissional de Grazi veio apenas em 2015, quando interpretou Larissa, uma modelo em decadência por causa do vício em drogas, na novela Verdades Secretas. A personagem rendeu à atriz reconhecimento da crítica e uma indicação ao Emmy Internacional.

“Até Verdades Secretas, atuar era um sofrimento para mim. Eu pensava em desistir durante todas as novelas que fiz antes. Foi só ali que senti que finalmente me vi como atriz e fui vista dessa forma também”, confessou.

Virada profissional e reconhecimento

Apesar das dificuldades iniciais, Grazi construiu uma carreira sólida no teatro, na televisão e no cinema. Ela cita trabalhos que marcaram sua trajetória e ajudaram a consolidar sua posição como atriz, ressaltando que prêmios e papéis de maior profundidade foram fatores decisivos para mudar a percepção do meio sobre seu talento.

Ao lembrar dos episódios, Grazi destaca que o preconceito ligado à origem — no caso, ter vindo de um reality show — ainda pode pesar na avaliação profissional. Contudo, ela enaltece a importância da resiliência: segundo a atriz, o caminho para o reconhecimento passou por dedicação, estudo e escolhas de papéis que mostraram sua versatilidade.

Para quem está começando, Grazi deixa um recado: a atuação exige persistência e foco, e as experiências negativas podem ser transformadas em combustível para o aperfeiçoamento. A atriz reforça que o respeito profissional chega com o tempo e com trabalhos consistentes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Grazi Massafera

Tv Globo

Miguel Falabella

otávio augusto

josé wilker
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Youtuber Enaldinho leva turnê nacional ao Mangueirinho com o show A Origem de Happy/Angry’

Show apresenta montagem que mistura humor, ação, música e interatividade, abordando temas como bullying e autoestima de forma lúdica para o público infantojuvenil

05.10.25 8h00

CELEBRIDADES

VÍDEO: Paolla Oliveira compartilha registros dos últimos dias de gravação de ‘Vale Tudo’

Atriz publicou vídeo nos bastidores e comentou encerramento da personagem

03.10.25 22h54

FAMOSOS

Polícia descarta presença de metanol em bebida consumida por rapper Hungria

Cantor continua em observação na UTI, mas deve receber alta neste fim de semana

03.10.25 22h14

PROBLEMAS CARDÍACOS

Filha caçula de Mané Garrincha morre aos 44 anos, no Rio

MC Pink ficou conhecida por homenagear o pai em sua primeira música, o ‘Rap do Garrincha

03.10.25 22h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Grazi Massafera revela nomes de atores que a humilharam por ser ex-BBB

A atriz relembra preconceitos no início da carreira e nomeia veteranos que a rejeitaram

05.10.25 11h09

CULTURA

Professores inspiram o despertar da arte interior em cada pessoa

Inês Ribeiro e Neder Charone compartilham vivências sobre o ofício de ensinar arte como ferramenta de transformação social, sensibilidade e cidadania

05.10.25 8h00

CULTURA

Youtuber Enaldinho leva turnê nacional ao Mangueirinho com o show A Origem de Happy/Angry’

Show apresenta montagem que mistura humor, ação, música e interatividade, abordando temas como bullying e autoestima de forma lúdica para o público infantojuvenil

05.10.25 8h00

EM BELÉM DO PARÁ

Sucessos dos Engenheiros do Hawaii embalam público em Belém com show de Humberto Gessinger

A apresentação ocorreu, na noite de sábado, na Assembleia Paraense; público lotou o espaço

05.10.25 10h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda