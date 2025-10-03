Capa Jornal Amazônia
Polícia descarta presença de metanol em bebida consumida por rapper Hungria

Cantor continua em observação na UTI, mas deve receber alta neste fim de semana

O Liberal

A Polícia Civil do Distrito Federal informou nesta sexta-feira (3) que não foi detectada a presença de metanol nas bebidas analisadas no caso do cantor Hungria Hip Hop, internado desde a última quinta-feira (2) com suspeita de intoxicação. A análise foi realizada pelo Instituto de Criminalística. O resultado dos exames laboratoriais do artista ainda não foi divulgado.

Segundo o médico Leandro Machado, que acompanha o cantor no hospital DF Star, em Brasília, o rapper apresentou melhora no quadro clínico e pode receber alta no próximo domingo (6). O artista permanece internado na UTI e passa por sessões de fisioterapia.

“Ele está fazendo fisioterapia, pediu até um videogame, está agoniado para sair e fazer show, mas está muito bem”, disse Machado.

O médico esclareceu que Hungria não deve ter sequelas. “Não tem como ele perder a visão agora por conta do metanol. No início, esse era o nosso medo quando ele começou a relatar turvação visual. Como o atendimento foi rápido, conseguimos reverter o quadro, e ele está sem sintomas”, explicou.

Leandro Machado também afirmou que o cantor passou por hemodiálise nos últimos dias e que o procedimento deve ser encerrado em breve. “Ele está estável, sem necessidade de aparelhos para respirar ou oxigênio. Fez hemodiálise ontem e hoje, e esperamos que essa tenha sido a última”, informou.

O médico destacou ainda que os sintomas indicam uma possível intoxicação, mas que a confirmação depende dos resultados laboratoriais. “Pode ter sido aqui em Brasília, mas isso será definido pela investigação policial”, completou.

Hungria se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (3), agradecendo o apoio recebido. “Hoje meu coração é só gratidão. Agradeço primeiramente a Deus, à minha família, que não soltou minha mão nem por um segundo, e a cada amigo e fã que dedicou uma oração, uma palavra de apoio e carinho. Estou me recuperando da melhor maneira possível e logo estarei de volta em casa, mais forte e com fé renovada”, escreveu o cantor.

