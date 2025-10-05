sucessos dos engenheiros do hawaii embalam público em belém com show de humberto gessinger

Voz e alma dos Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger se apresentou, na noite dste sábado (4), na Assembleia Paraense, em Belém. O show começou pontualmente às 23h30 e a primeira canção foi “O Papa é pop”, seguida de “Até o fim”. Na sequência, os inúmeros sucessos de Humberto Gessinger, que retornou a Belém para apresentar ao público um especial dos Acústicos Engenheiros do Hawaii. O público lotou a Assembleia Paraense e foi um show à parte: cantando os principais sucessos de Gessinger.

O show é uma junção de dois álbuns acústicos da banda gaúcha, que encerrou suas atividades em 2008, mas que ganharam uma nova roupagem na voz, baixo e teclado de Gessinger, o eterno líder dos Engenheiros do Hawaii, que completou, em janeiro deste ano, 40 anos de carreira.

Músicas como “Infinita Highway”, “Pra Ser Sincero”, “Vida Real”, “Alívio Imediato”, “3x4”, “Dom Quixote” e “Piano Bar” fizeram parte desse setlist recheado de sucessos. Humberto Gessinger já esteve 17 vezes na capital paraense: nove com os Engenheiros do Hawaii e oito em carreira solo. Desde 2015 (com exceção de 2020 e 2021, por conta da pandemia de Covid-19), o gaúcho torcedor do Grêmio tem passado uma noite em Belém para divulgar seus projetos e levar os fãs à loucura com músicas atemporais, que atravessam gerações.