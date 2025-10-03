Filha caçula de Mané Garrincha morre aos 44 anos, no Rio

Lívia dos Santos, conhecida como MC Pink e filha mais nova do ex-jogador Mané Garrincha, morreu na última quinta-feira (2), no Rio de Janeiro. Ela tinha 44 anos e morava em Bangu, na Zona Oeste da cidade. A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais. Segundo a filha de Lívia, a artista enfrentava problemas cardíacos.

“É, mamãe, não consigo acreditar ainda que você se foi, parece que foi ontem quando a gente estava juntas no quarto rindo de tudo, mas Deus tinha outros planos para você. O importante é você estar bem, essa dor nunca vai sair de mim, mas saiba que eu te amo muito e sempre vou te amar”, escreveu a filha de Lívia na mensagem de despedida.

A MC era filha de Garrincha com Vanderléia Oliveira, sua última esposa. Ela iniciou a carreira musical aos 14 anos e lançou o “Rap do Garrincha”, em homenagem ao pai. Mais tarde, decidiu se dedicar ao futebol e chegou a integrar as categorias de base do Vasco, mas não seguiu na área esportiva.