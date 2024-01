Cantor Tatau retorna para Belém no comando do bloco Axé Para Recordar 2024

Quem não parou para dançar os grandes sucessos do axé nos anos 1990? A nação axezeira de Belém irá poder relembrar os velhos tempos ao som do cantor Tatau, ex-integrante do grupo Araketu e outras atrações especiais que vão comandar o bloco “Axé Para Recordar”, no domingo, 14, a partir das 16h, no novo circuito do pré-carnaval de Belém, no estacionamento do Porto Futuro.

Tatau retorna à capital paraense sete anos depois e fazendo parte de um formato inovador de apresentação, o artista promete agitar a festa junto com Mizerô e Toninho Santos e banda e Patrícia Gomes, ex-integrante da banda Timbalada. O bloco é reconhecido por trazer aos seus shows grandes nomes da música baiana, como Ninha, Carla Vise e Reinaldinho e a banda Timbalada.

Segundo o diretor do bloco, Jean Machado, esta é a oitava edição. “Estamos felizes por trazer novidades que fazem nosso bloco ser um espaço importante de diversidade não só culturalmente, mas socialmente também”, afirmou. Jean destacou ainda sobre a felicidade de colocar novamente o Trio Elétrico nas ruas. “Trazemos no nome, ‘Axé para Recordar’ então é essa a essência, vamos pular o carnaval de rua novamente. Por isso, estamos prontos para receber nosso público fiel e juntos fazer uma festa linda, escrevendo mais um capítulo na história do nosso bloco”, concluiu o diretor.

Tatau, nome artístico de Gilson Menezes dos Santos Dorea, é um cantor, compositor, percussionista e instrumentista brasileiro, que alcançou sucesso em países como Alemanha e Dinamarca como vocalista da banda Araketu. Ao falar sobre o retorno para a capital paraense, Tatau não esconde o carinho que tem pelo público. “O povo paraense é um dos mais receptivos do Brasil, já fui várias vezes na cidade, muitas no ParaFolia e sempre foi uma troca emocionante”, celebrou.

O cantor destacou ainda que promete fazer um passeio em grandes sucessos dos anos 90 porém sem perder a atualidade também. “Vamos fazer esse encontro de gerações, fazer uma festa baseada em clássicos, mas com músicas atuais que vão fazer a alegria desse público caloroso que sempre me recebe de braços abertos”, garantiu o cantor. Tatau afirmou que será ainda uma oportunidade de o público mais jovem conhecê-lo e relembrar momentos marcantes de sua carreira e de todas as suas passagens por Belém do Pará.

Agende-se

Bloco “Axé Para Recordar”

Data: 14/01

Hora: a partir das 16h

Local: Estacionamento do Porto Futuro (Belém)