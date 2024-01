Bloco ‘Amor de Carnaval’ chega para unir corações durante a folia

O bloco “Amor de Carnaval” chega para o seu nono ano embalando corações apaixonados. Na programação do pré-Carnaval da Cidade Velha, o bloco será no Açaí Biruta, no sábado (13), com os cariocas Fica Comigo e Just Mike, e Nosso Tom, Baladeros, Fruto Sensual e Dj Alisson Muniz.

O tema para comemorar é “O amor me pegou”, o que simboliza de fato o lema do “Amor de Carnaval” que é unir corações apaixonados. Ao longo desses nove anos de folia muitos corações se encontraram e iniciaram belas histórias que foram além do amor de Carnaval. Mas quem ainda busca por seu par, o bloco vai dar uma forcinha este ano.

“Este chegando com a missão é unir ainda mais as pessoas, por isso preparamos um evento cheio de amor. Ao longo de toda a extensão do Açaí Biruta teremos estações de alianças e flores. Esse vai ser nosso empurrãozinho para que cada um encontre o seu ‘amor de Carnaval’ e porque não da vida!”, disse Nazza Júnior, sócio proprietário do bloco.

Desde o primeiro ano de evento, quando o “Amor de Carnaval” saiu nas ruas da Cidade Velha, até anos depois, quando ele virou indoor, a banda Fica Comigo é atração confirmada. Com um repertório com muito samba e pagode, o grupo tem no seu set list muita música retrô, mas com uma pitada de atualidade, com uma pegada romântica.

Prestes a completar 15 anos, o Fica Comigo foi criado em alusão aos blocos carnavalescos de rua do Rio de Janeiro, mas atualmente, os meninos viajam pelo Brasil com os seus eventos temáticos. “Eu acho que tem muita gente que é apaixonada por Carnaval, e a nossa festa é aquele Amor de Carnaval que as pessoas tem aquela paixão pelo Carnaval, que é um período de bastante festa. Para algumas pessoas o Carnaval é pegação, mas nada impede que você tenha o amor da sua vida no Carnaval. A gente junta pessoas com essa energia do amor, os solteiros, mas claro que para a galera que é casada nada impede de curtir um show com muito pagode retrô dos anos 90. Essas músicas as poesias falam muito sobre amor, agora elas chegam mais falando sobre fim de relacionamentos, festas e cachaçada. Mas a gente tem um repertório bem amoroso”, conta Delão, vocalista do Fica Comigo.

Como todos os anos, a banda sempre chega com novidades. Para 2024, o cantor antecipou que no repertório foram inseridas canções do novo trabalho do Fica Comigo.

“Esse ano diferente dos outros, o ‘Amor de Carnaval’ nove anos vem depois da gravação do DVD do Fica Comigo em Brasília. Então, a gente chega com o repertório do DVD, que tem muita novidade, principalmente na dinâmica do final do show com um bloco maior de axé, mais carnaval mesmo. A gente tem algumas músicas que não são retrô, atualizamos bastante o nosso repertório, vamos tocar músicas mais atuais, como as do Dilsinho, Ferrugem, Belo e Thiaguinho. Esse ano a gente vem com um show basicamente novo, mesmo tocando músicas que a gente já tocava, não vamos fugir dos pagodes dos anos 90 e nem desse repertório que nos representa. Nosso show já era bom, e agora ele está ainda melhor”, finaliza Delão.

Agende-se

Bloco Amor de Carnaval

Data: sábado, 13

Local: Açaí Biruta - R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha, Belém

Informações: @amordecarnavaloficial