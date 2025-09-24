Capa Jornal Amazônia
Cantor santareno Sid lança samba 'Hoje é por minha conta!' em parceria inédita com Jana Figarella

Composição de Jana Figarella ganha nova versão e marca encontro entre artistas de Santarém

Laura Serejo
fonte

Cantor Sid Quemel (Foto: Divulgação)

O cantor Sid, lançou no dia 5 de setembro a música “Hoje é por minha conta!”. O samba já está disponível em todas as plataformas digitais e também ganhou clipe oficial no YouTube, publicado no canal Samba do Sid. A novidade consolida a carreira solo do artista de Santarém, que vem conquistando espaço no cenário musical, tanto no Pará quanto no exterior.

A canção foi escrita pela compositora paraense Jana Figarella, que lançou a obra originalmente em 2007, no álbum “Lá vem Janaína”. Desde que ouviu a música pela primeira vez, Sid se encantou com a melodia e a letra, que falam de alegria e celebração. Agora, mais de 15 anos depois, ele concretiza o desejo de gravar sua própria versão.

“Esse samba reflete muito bem o que a roda de samba representa: momentos felizes, de encontro com amigos, de confraternização. O Hoje é por minha conta! fala de coisa boa, de comemorar”, disse o cantor.

Parceria inédita entre artistas de Santarém

O lançamento marca a primeira parceria entre Sid e Jana Figarella, dois nomes importantes para a cena cultural de Santarém. Para o cantor, gravar a música é mais do que um sonho realizado: é também uma homenagem a uma compositora que sempre o inspirou.

“Eu lembro quando ela fez o lançamento do álbum em Santarém. Eu estava na orla e comprei o CD. Me viciei nas músicas, e esse samba ficou comigo desde então. Hoje, tenho o privilégio de fazer a minha versão dessa obra linda”, destacou Sid.

Jana Figarella também guarda uma memória especial dessa canção. A inspiração surgiu de uma história pessoal que acabou se transformando em samba.

“Eu estava apaixonada e a pessoa me disse que ia embora do Brasil. Já estava vendendo tudo da casa, mas, faltando um mês para viajar, mudou de ideia e ficou. Foi uma alegria enorme e eu escrevi essa música para celebrar. A gente sempre comemora com churrasco, amigos, cerveja e, claro, samba”, contou a compositora.

Um samba que carrega identidade paraense

O samba tem papel central na vida cultural de Santarém, e a nova versão de “Hoje é por minha conta!” reforça essa identidade. A música traz elementos de alegria coletiva e união, valores que dialogam com as rodas de samba que tradicionalmente reúnem músicos e admiradores na cidade.

Para Sid, manter esse vínculo com sua terra natal, mesmo vivendo em outro país, é parte essencial de sua trajetória. Além de aproximar dois artistas conterrâneos, a faixa também conecta gerações: a obra de Jana, escrita há quase duas décadas, ganha nova roupagem e chega a um público renovado pelas vozes e projetos de Sid, que hoje leva o samba do Pará para diferentes cantos do mundo.

Trajetória de Sid: do Pará a Portugal

Sidney Quemel, conhecido artisticamente como Sid, tem 46 anos e nasceu em uma família de músicos. Desde cedo, cresceu envolvido pelas rodas de samba que aconteciam em Santarém, onde aprendeu violão e cavaquinho.

Durante a juventude, mudou-se para Belém para estudar e começou a se apresentar em rodas de samba da capital, além de arriscar suas primeiras composições.

Em 2001, retornou à terra natal e fundou o grupo Fissura, com o qual gravou dois álbuns e um DVD, todos com músicas autorais. O sucesso local abriu portas para novos projetos, e em 2014 o artista decidiu investir na carreira solo. Desde então, lançou um álbum próprio e dois videoclipes, sempre valorizando a música paraense e o samba como principais referências.

A mudança para Portugal veio em 2018, motivada por uma oportunidade acadêmica na cidade de Évora, no Alentejo. Mas a música seguiu como parte inseparável de sua vida. Foi lá que criou o projeto Évora Samba, grupo que apresenta a cultura brasileira em rodas e apresentações na região, aproximando o público europeu do ritmo.

“É uma forma de matar a saudade de casa e, ao mesmo tempo, mostrar para os portugueses a força do samba paraense”, explica o cantor.

Onde ouvir “Hoje é por minha conta!”

O novo single já pode ser ouvido em plataformas de streaming como Spotify, Deezer e Apple Music. O clipe oficial, gravado para transmitir o clima festivo da canção, está disponível no YouTube, no canal Samba do Sid.

Com o lançamento, Sid reforça seu papel como um dos principais nomes da cena de samba paraense no exterior, sem perder o vínculo com Santarém e com artistas que influenciaram sua trajetória. “Hoje é por minha conta!” é mais do que uma música: é um encontro entre histórias pessoais, celebração coletiva e a força cultural do Pará.

