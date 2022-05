Cantor Piettro Dias, esposa e filho morrem em acidente de trânsito

O cantor Piettro Dias morreu na noite deste sábado, vítima de um grave acidente de trânsito na altura do km 6 da BR-364, entre os municípios de Frutal e Planura. A esposa dele e o filho do casal estavam com o cantor no momento do acidente, chegaram a ser socorridas por ambulâncias de Planura, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram posteriormente.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo conduzido pelo artista, que seguia sentido Frutal, teria colidido contra um caminhão, vindo de Planura. O corpo de Piettro ficou preso às ferragens, e o óbito foi constatado ainda no local.