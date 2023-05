Cantor Léo Santana é flagrado em academia, em Belém

Após realizar um show em Parauapebas, no sudeste do Pará, Léo Santana chegou a Belém e foi flagrado treinando em uma academia local nesta quarta-feira (10). O artista conhecido pelo sucesso "Zona de Perigo", que está bombando no verão de 2023, afirmou que está na cidade para descansar durante seu "day off".

Léo Santana prometeu retornar em breve a Belém para mais um show e brincou sobre a necessidade de manter a boa forma física com seus treinos na academia.

VEJA MAIS

"Alô Belém! breve, breve estarei de volta...É um absurdo que para ter um corpo malhado a gente tem que malhar, mas faz parte, vumbora", brincou o artista.