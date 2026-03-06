Cantor Latino sofre acidente de ônibus durante viagem para show

O cantor Latino se envolveu em um acidente de ônibus na manhã desta sexta-feira (6), enquanto viajava com a equipe para um show no interior de São Paulo. O caso ocorreu na Rodovia Rodovia Washington Luís, na altura do município de Matão, na região central do estado.

Nas redes sociais, o artista comentou o ocorrido e agradeceu pelo fato de todos terem saído com vida após o susto. De acordo com o empresário do cantor, Bruno Freire Ribeiro, Latino não sofreu ferimentos e passa bem. Dois integrantes da equipe — um baixista e um roadie — tiveram apenas ferimentos leves.

VEJA MAIS

O grupo seguia viagem de Mogi das Cruzes com destino a São José do Rio Preto, onde Latino tem apresentação marcada para este sábado (7). Até o momento, o show não foi cancelado.

Segundo informações da concessionária Ecovias Noroeste Paulista, responsável pelo trecho, o acidente aconteceu no km 308+600 da pista sul da rodovia.

Ainda conforme a empresa, o ônibus trafegava pela faixa da direita da pista norte quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo acabou cruzando para a pista contrária e parou no acostamento, na contramão. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

O ônibus transportava 17 pessoas no momento do acidente. Apesar do susto, ninguém precisou de atendimento médico e não houve necessidade de interdição das faixas da rodovia.

Após o ocorrido, o veículo foi liberado e a equipe seguiu viagem normalmente para cumprir a agenda de apresentações do cantor.