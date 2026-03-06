Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cantor Latino sofre acidente de ônibus durante viagem para show

O cantor e 17 pessoas da equipe viajavam para show em São José do Rio Preto

Hannah Franco
fonte

Ônibus com cantor Latino sofre acidente em rodovia de SP durante viagem para show (Reprodução/Instagram/@latino)

O cantor Latino se envolveu em um acidente de ônibus na manhã desta sexta-feira (6), enquanto viajava com a equipe para um show no interior de São Paulo. O caso ocorreu na Rodovia Rodovia Washington Luís, na altura do município de Matão, na região central do estado.

Nas redes sociais, o artista comentou o ocorrido e agradeceu pelo fato de todos terem saído com vida após o susto. De acordo com o empresário do cantor, Bruno Freire Ribeiro, Latino não sofreu ferimentos e passa bem. Dois integrantes da equipe — um baixista e um roadie — tiveram apenas ferimentos leves.

VEJA MAIS

image Tarcísio participa de jantar com Latino e empresários na casa do cantor

image Exclusivo: Guilherme, filho do cantor Latino, afirma que vai processar o pai; entenda
Em maio, Latino publicou um vídeo em suas redes sociais acusando Guilherme de agressões e de ser dependente químico

O grupo seguia viagem de Mogi das Cruzes com destino a São José do Rio Preto, onde Latino tem apresentação marcada para este sábado (7). Até o momento, o show não foi cancelado.

Segundo informações da concessionária Ecovias Noroeste Paulista, responsável pelo trecho, o acidente aconteceu no km 308+600 da pista sul da rodovia.

Ainda conforme a empresa, o ônibus trafegava pela faixa da direita da pista norte quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo acabou cruzando para a pista contrária e parou no acostamento, na contramão. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

O ônibus transportava 17 pessoas no momento do acidente. Apesar do susto, ninguém precisou de atendimento médico e não houve necessidade de interdição das faixas da rodovia.

Após o ocorrido, o veículo foi liberado e a equipe seguiu viagem normalmente para cumprir a agenda de apresentações do cantor.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cantor latino

acidente de ônibus
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Casa da Cultura amplia atuação no Pará e promove formação em produção cultural em Belém

Oficinas promovidas pela Casa da Cultura de Canaã dos Carajás serão ministradas na Usina da Paz Guamá, em Belém no período de 9 a 13 de março; objetivo é promover a transformação social por meio da economia criativa.

06.03.26 12h26

MÚSICA

“Açaí” é lançada por TRIVIA, banda formada por filho e netos de Djavan, chega às plataformas

Música foi lançada em 1982 no álbum Luz, de Djavan

06.03.26 12h08

MÚSICA

Edilson Moreno e Lohanzinho lançam regravação de Feijão com Arroz 

Em homenagem a Tonny Brasil, o novo single une gerações do brega paraense e faz parte do projeto Cancioneiro da Amazônia 

06.03.26 11h45

MÚSICA

Ao lado de Léo Santana, Manu Bahtidão encerra os lançamentos de 'Destino'

Música é composta por Manu em parceria com Thallyson Lima, Ricardus Jr., Bruno Mandioca e Jeff da Sanfona

06.03.26 10h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (06/03)?

O filme “Meu Amigo Enzo” vai ao ar logo após a reprise da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

06.03.26 11h00

Quem ainda está na Prova do Líder do BBB 26? Disputa em dupla define liderança da semana

06.03.26 8h48

Pinduca fala ao 'Mangueirosamente' sobre conquistas em 75 anos de música

O Rei do Carimbó conta ao apresentador Ismaelino Pinto sobre a carreira, o preconceito que sofreu ao cantar essa música e outros fatos de uma trajetória singular na música paraense

06.03.26 8h00

FAMOSOS

Jackson Antunes passa por transplante de rim após doação da esposa

Já recuperado e em casa, o ator contou que enfrentou um período delicado de saúde nos últimos meses

06.03.26 9h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda