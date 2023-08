Cantor Kleber Tayrone lança clipe ‘Refrão de Rock N´Roll' com temática ambientalista

O cantor Kleber Tayrone lança na próxima segunda-feira, 7, com show no anfiteatro da orla de Icoaraci, o videoclipe de sua nova música, "Refrão de Rock N' Roll". As cenas do novo trabalho audiovisual do artista abordam a temática ambientalista em prol da preservação da Amazônia entremeadas com a canção de estética pop. O videoclipe foi gravado na Região Metropolitana de Belém. Nas tomadas do videoclipe são utilizadas imagens da floresta amazônica da cidade de Castanhal, tal como pontos turísticos famosos da capital paraense.

A música "Refrão de Rock N' Roll" traz influências da carreira de Kleber Tayrone, que parte do pop rock romântico, com um arranjo construído com levada de violões e dedilhados de guitarra. A interpretação vocal, de acordo com o artista, traz sua marca pessoal. “A canção carrega consigo uma forte identidade e retrata o encontro romântico de um casal nas tardes de sol e chuvas características da região amazônica”, explica o cantor.

O videoclipe foi produzido inteiramente em Belém, como resultado de uma parceria entre a gravadora GM Expert Music e o estúdio Sinimbú Music. Para o desenvolvimento da produção foi utilizada mão de obra local, com o objetivo de exaltar a qualidade da produção da região.

Ao longo de sua carreira artística, Kleber Tayrone aborda práticas e experiências culturais, ligando-as ao desafio social contemporâneo das mudanças climáticas, retomando a temática amazônica de seu single anterior, "Eu sou Amazônia" (2022). O compositor combina letras com uma mensagem ambientalista e imagens que destacam a área urbana e o meio ambiente.

Atualmente o cantor desenvolve atividades com várias Organizações não-governamentais (ONGs) ligadas à sustentabilidade na Região Amazônica. No momento, ele trabalha mobilizando a população para os debates da COP 30 através do Instituto de Comunicação e Proteção da Amazônia (ICDAM), pela Federação Paraense de Surf (FEPASURF) e da Inovar Produtora.

A COP 30 acontecerá de forma inédita em novembro de 2025 em Belém, dando continuidade a história de ser o maior evento climático da cúpula mundial das Nações Unidas. "Refrão de Rock N' Roll’ é uma música que convida à reflexão sobre a importância da preservação da Amazônia. A canção é um alerta sobre os perigos da destruição da floresta e a importância de agirmos para protegê-la”, afirma ainda o artista.

Além do lançamento do videoclipe, na próxima segunda-feira, 7, o cantor Kleber Tayrone se apresentará em Belém no decorrer do mês de agosto para celebrar o lançamento do novo trabalho. Os shows serão realizados na orla de Icoaraci e contarão com a participação de outras atrações locais. Os shows serão realizados nos dias 7, 8, 14 e 15 de agosto, sempre às 19h. A entrada é gratuita.