Kleber Tayrone lança O EP autoral “Foi Ontem” com sotaque paraense

O guitarrista Kleber Tayrone apresenta novo trabalho autoral, o EP “Foi Ontem”, nesta sexta-feira (15), nas principais plataformas digitais. O EP traz um mix de estilos musicais e identidade paraense que vão somar à cultura e a musicalidade regional. Apesar de ser mineiro, o músico cresceu na cena cultural do estado ao conquistar o público com bandas como Jolly Joker e banda Acústica Pop, sucesso com suas produções autorais ao longo de anos no estado.

O EP "Foi Ontem" é composto por quatro faixas musicais que passeiam entre os estilos blues e sofrência, na canção que dá nome ao álbum, a letra retrata uma garota que vive plenamente após o término do seu relacionamento. Já a música "Refrão de Rock and Roll", que é um pop country, dá vida a história de um grupo de amigos que apreciam as tardes de chuva em Belém.

No álbum, o músico traz ainda a canção "Janeiro a Janeiro", que é um soul music que retrata a correria, os altos e baixos da vida e o desejo de dias melhores para todos. A faixa "Volte" é uma balada folk composta em parceria com o músico e produtor do EP, Renato Sinimbú, que fala sobre a separação de um casal que está na fase de reconciliação.

"O EP busca retratar os mais diversos estilos que fazem parte da minha trajetória musical e da minha identidade, espero poder alcançar muitas pessoas com esse novo processo, que sem dúvida vai ser sucesso, pois foi feito com muito carinho e dedicação, o resultado tá incrível, não vejo a hora de compartilhar com as pessoas", comenta Tayrone sobre o seu EP.

O novo trabalho carrega em si uma forte identidade belenense, já que foi totalmente produzido na capital paraense, lançado pela gravadora GM Expert Músic, em parceria com o estúdio Sinimbú Músic com produção de Renato Sinimbú e coprodução do Sandro Groo.

“O meu novo EP foi uma escolha de produzir tudo em Belém, um produto fruto de uma parceria que envolve gravadora e estúdio paraenses, um desafio na busca de fazer música de qualidade, valorizando o material humano, e a pesquisa por arranjos, timbres e sonoridades que valorizem a composição, e coloquem o Pará na rota de qualidade dos grandes produtores e gravadoras”, detalha Kleber Tayrone.

Serviço: Kleber Tayrone lança EP “Foi Ontem”, nas principais plataformas digitais nesta sexta-feira, 15.