Cantor Kim Marques realiza mais uma edição da 'Sacada do Kim' com 20 atrações musicais

O cantor e produtor Kim Marques realiza neste domingo, 23, mais uma edição da “Sacada do Kim", projeto realizado desde 2009 na Vila Isabel, esquina com a travessa Rosa Moreira, no bairro do Telégrafo, em Belém. A iniciativa nasceu da necessidade dos moradores de terem um espaço público para expressar a diversidade cultural do bairro. Neste ano, 20 atrações musicais estão confirmadas.

O que começou como um evento musical singular, rapidamente cresceu, chegando a reunir cerca de duas mil pessoas. Segundo o artista, Kim Marques, a “Sacada do Kim” “quebrou barreiras ao incorporar uma variedade de estilos musicais, oferecendo uma plataforma inclusiva para artistas de diversas vertentes apresentarem suas criações originais. Desde então, esse espaço evoluiu para se tornar um marco anual, abrangendo desde festividades juninas até as celebrações natalinas e culminando no carnaval”, explica o cantor, que é também agitador cultural.

Para os moradores do Telégrafo, o impacto da “Sacada do Kim” não se limita apenas à esfera cultural. “Essa iniciativa tem sido um catalisador para aquecer a economia participativa e inclusiva local. Ao estimular a abertura de espaço para pequenos negócios, a ‘Sacada do Kim’ promove uma cadeia de economia flutuante, tornando-se um epicentro dinâmico para a produção e comercialização de produtos locais”, prossegue Kim Marques.

A comunidade é incentivada não apenas a participar ativamente, mas também a trocar saberes, aprimorar suas expressões culturais e salvaguardar suas tradições populares. “A atmosfera vibrante e acolhedora desse projeto tem se tornado um pilar essencial na promoção da identidade local, impactando positivamente as famílias da circunvizinhança ao oferecer uma opção de renda com a venda de bebidas e alimentos no dia do evento”, destaca Kim Marques.

Ao completar 16 anos em 2025, a Sacada do Kim traz 20 atrações musicais. A lista de artistas tem nomes conhecidos do público: Edilson Moreno, Aninha Odalisca, Marcelo Wal, Rodriguinho do Rock, Helen Patrícia da Banda Xeiro Verde, Mary Freitas, Kely Paiva, Mestre Elvis, Arthur Espíndola, Thaís D’Souza, Júlio Samba, Mestre Raiol, Chico Salles, Nega Lora, Rebeca Lindsay, o anfitrião da festa, Kim Marques e outros. “Esse projeto tem um lugar especial no meu coração pois consigo reunir artistas de diversas vertentes musicais, atraindo um público diversificado e fiel que vem nos acompanhando desde 2009”, conclui Kim.