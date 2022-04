Com lançamento de novo EP, cantor Kim Marques acredita na importância da inovação musical

Inovar. Essa é uma das palavras chaves para o cantor e compositor paraense Kim Marques, que lançou o novo EP intitulado “100% Natural”. O novo trabalho vem com quatro faixas inéditas e dançantes como prometeu o artista. Todas as músicas do novo disco são autorais e já estão disponíveis nas principais plataformas digitais.

Segundo o cantor, “a proposta do meu novo trabalho é poder manter viva a cultura paraense de estar sempre compondo coisas novas, o tempo todo lançando coisas novas. Acredito que o mercado hoje está bem carente de novidades, então estamos tentando renovar isso. Foi um trabalho feito com muito carinho, cada projeto que faço sempre busco realizá-lo com qualidade, a fim de entregar um bom resultado para

os fãs, pois eles são o que nos move e nos motiva a criar sempre mais”, afirmou.

Aos 14 anos, Kim compôs sua primeira canção e entrou no mundo da música apresentando-se ainda adolescente ao lado de bandas da sua cidade. Em 1991, mudou-se para Belém e começou a tocar em bares nos finais de semana, além de somar participações na escola de samba “Quem são eles” e no movimento evangélico “Louvor Norte”. Em 2009, Kim compartilhou com todo Brasil um pouco da cultura regional através do seu 1º DVD e também mostrou que a Amazônia não é rica somente de natureza, mas também de cultura e de artistas muito competentes.

Em 2021, o cantor havia lançado o single “Instinto do Coração”, que deu início ao novo

projeto. “Agora lanço esse EP que está lindo e muito dançante, alémde ter sido inspirado no meu primeiro CD. Fica meu convite aos fãs e amigos para ouvirem e compartilharem esse amor”, destacou.

O cantor, que não esconde a alegria com a nova fase, ressalta a importância de se manter sempre otimista nos novos desafios. “É muito bom começar uma nova fase na vida, na carreira porque o fazedor de arte não tem idade para abandonar seus sonhos. Então temos que sonhar sempre, buscar sempre o nosso melhor. Meu EP vem com quatro músicas inéditas que acredita que a proposta será atendida e consumida pelo público”, concluiu o artista.

Nascido na cidade de Cametá, no Pará, Kim, mais conhecido como Kim Marques, sempre sonhou com a música e os palcos. O cantor é conhecido por ser um dos maiores compositores do Pará, com mais de 350 letras de artistas de renome. Kim é considerado um dos precursores do ritmo brega e calypso no estado e teve a carreira marcada por um flerte com estilos regionais. O artista sempre fez seus trabalhos mesclando o calypso, carimbó, brega, lambada entre outros estilos. O cantor traz na carreira nove álbuns, dois 2 DVD’s e mais 200 mil discos vendidos. A paixão pela música é herança do avô, Tiago Marques, que era maestro e autor de diversas marchinhas de carnaval. O cantor atualmente também integra o time de estrelas do projeto Cabaré do Brega, do Guitarrista Ximbinha, onde leva a sua musicalidade para o todo Brasil.