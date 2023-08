Cantor Kevin Kenned, de Castanhal, lança primeiro álbum, ‘Espelho’, com show no Na Figueredo

O cantor e compositor Kevin Kenned, natural do município paraense de Castanhal, reflete sobre a vida e seus sentimento no primeiro álbum da carreira, “Espelho”, que chega nesta sexta-feira (18) nas plataformas musicais com oito canções autorais. O lançamento vai ser celebrado em um show, que ocorre neste sábado (19), no Núcleo de Conexões Na Figueredo, em Belém, com participações especiais.

“Quando nos olhamos de frente ao espelho, vemos inicialmente a parte física - corpo, olhos, cor do cabelo… -, mas, se você olhar mais a fundo, vai descobrir e encontrar coisas que vão além do externo, como a dor, a saudade, o medo, a paixão, ou seja, os sentimentos”, reflete o artista.

Kevin Kenned já prepara o lançamento do disco pelo menos há dois anos, quando apresentou ao público, em 2021, a canção “30”, que celebrou as três décadas de vida do artista. No ano passado, mais duas músicas foram divulgadas: “Me Despedaçar” e “Falta”. Já em 2023, Kenned lança “Te Fazer Desistir”. O quinteto de singles de “Espelho” é fechado também nesta sexta, com “7 Chaves (Grito dos Anjos)”, que marca esse período de lançamentos para o cantor.

“Quando penso nesse álbum, me passa literalmente um filme na cabeça… Volto para aquela criança que dançava na frente do espelho, que assistia os DVDs das divas e tentava aprender cada coreografia, que tentava criar, compor suas próprias músicas, sonhando em cantar elas algum dia para as pessoas. É lindo ver que tudo isso se realizou”, diz Kevin, emocionado. “É um disco que traz o olhar de dentro. Eu me olhei no espelho e busquei entender e ressignificar o que estava dentro de mim e colocar para fora através das composições. E como dizem: ‘o espelho é o reflexo da alma’”, ressalta.

“Espelho” traz o pop romântico como estilo musical principal, que também está presente nos lançamentos anteriores de Kevin. Como referências, Kevin destaca nomes como Wanessa, Jão e Miley Cirus. “São oito faixas que trazem elementos do retrô anos 80, do eletrônico, R&B, soul e de um pop mais orgânico com instrumentos musicais, sendo de fato tocadas por pessoas, o que é lindo demais. É um disco pop, mas com uma pegada forte de melancolia. Além disso, na parte visual, buscamos essa ideia mais refinada e conceitual para ajudar a traduzir o projeto”, adianta.

Para marcar o lançamento do álbum, Kevin Kenned realiza o show “Espelho”, neste sábado, a partir das 19h, no Ná Figueredo, localizado no bairro de Nazaré, em Belém. A apresentação terá, ainda, participações especiais de Sardz DJ, Jotta C, Oliver Aldrin, Tiffany Boo, e do Ballet Kevin Kenned. Os ingressos já estão no segundo lote e custam R$ 15. “Nesse show vou cantar todas músicas do álbum ‘Espelho’, vou cantar também todos meu singles já lançados desde 2019, além de covers de alguns artistas que fazem parte da minha história”, revela.

Kevin Kenned, natural do Pará, começou sua vida artística aos 15 anos na igreja, atuando em um grupo de teatro.O artista participa de todos os processos do seu trabalho autoral, que vão desde a composição das músicas, até a escolha de figurinos, ideias de clipes, conceitos, etc. “Tremidinha” foi a primeira aposta do cantor, lançada em 2019. O single pop teve influências da música latina e do tecnobrega. Em abril de 2020, lança “Matrimônio”, com uma pegada mais romântica na letra, com uma mistura de reggaeton e brega funk. O single entrou em uma playlist oficial do Spotify, “Paredão LGBT”.

Em 2021, produziu o Festival Independente Pop, ao lado de Oliver Aldrin. Juntos, reuniram artistas paraenses para se apresentarem ao vivo. O evento foi gravado e transmitido no canal oficial do Festival, no YouTube. O cantor já soma mais de 150 mil plays em seus lançamentos, somente no Spotify, além de possuir várias parcerias musicais com outros artistas, como SZEL, Íccaro, Oliver Aldrin e Dropr.

Serviço:

Kevin Kenned lança álbum de estreia “Espelho”

Data: 18 de agosto (sexta-feira)

Onde: Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube

Show “Espelho”

Data: 19 de agosto (sábado)

Hora: a partir das 19h

Onde: Ná Figueredo - Av. Gentil Bitencourt, nº 449, bairro de Nazaré

Ingressos: R$ 15 (lote 2), à venda em https://www.sympla.com.br