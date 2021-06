Dia dos Namorados: Kevin Kenned lança clipe romântico para cover de Sandy & Junior

A descoberta do amor puro, inocente, aquele que começa como uma amizade e evolui, é o tema da delicada canção “Olha o que o Amor me Faz”, lançada em 1999 por Sandy & Junior. A música foi um dos maiores sucessos da dupla e tocou o coração de vários fãs. Um deles foi o paraense Kevin Kenned, artista de Castanhal, que resolveu resgatar o romance retratado na faixa em um cover especial para este Dia dos Namorados. A canção já está disponível para audição, enquanto o clipe chega neste sábado (12).

“Eu escolhi lançar o cover no Dia do Namorados porque acho que é uma música que tem tudo a ver com o dia. É uma canção que retrata o amor com o todo o cuidado e respeito que ele deve ter, um sentimento simples. Além disso, é uma música importante para mim, fez parte da minha juventude e atravessou gerações. Em tempos tão difíceis como esses que vivemos, acho importante resgatar essa nostalgia, essa leveza e ‘Olha o Que o Amor me Faz’ traz isso”, disse o artista de 29 anos.

Para a nova versão, produzida por Ibeeat e Oliver Aldrin, a canção ganhou novos elementos que já são explorados na música pop. É o caso da trap music, uma das marcas desse lançamento de Kevin Kenned, que será explorada nos próximos trabalhos. Mas o artista promete que o cover também vai agradar os fãs mais ortodoxos de Sandy & Junior. “Trouxemos um pouco do estilo de mixagem e masterização dos anos 90. A ideia é deixar a versão ainda mais nostálgica. Quem viveu essa década, vai perceber com certeza”, adianta.

Confira o teaser do clipe que chega às 11h deste sábado (12) no Youtube:

Com oito singles já lançados, “Olha o que o Amor me Faz” vem para mostrar ainda mais o lado romântico de Kevin Kenned. Essa, aliás, vai ser a tônica dos próximos trabalhos autorais do artista, que se define como “romântico, meloso, dramático e canceriano”. “Eu escrevi várias canções no meio dessa pandemia e todas são bem românticas, algumas mais dramáticas, mas todas dentro desse ambiente mais melódico e menos dançante”, reforça.

Sobre os próximos passos da carreira autoral, Kevin diz que já está definindo a próxima música de trabalho. “Estou trabalhando em novas canções, compondo, então tem bastante material logo, logo, chegando para a galera, mas não tenho pressa. Estou trabalhando com calma, escolhendo o próximo single e posso adiantar que vem um trabalho bem pessoal. Estou colocando vários sentimentos para fora, pegando minhas histórias e transformando em música”, empolga Kenned.

Sobre o artista

Kevin Kenned lançou o primeiro single autoral em 2019. A dançante “Tremidinha” tem um ritmo contagiante, que ganhou coreografia própria e o videoclipe já acumula mais de 7 mil visualizações no YouTube. Já em 2020, foi a vez da romântica “Matrimônio” e as parcerias “Na Varanda”, com SZEL, e “Nunca Desperte o Amor”, com Olly, lançada no Dia do Orgulho LGBTIA+. Em 2021, Kevin reuniu dez artistas independentes do Pará na segunda edição do Festival Independente Pop, realizado de forma virtual.